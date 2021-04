Los miembros de mesa son elementos fundamentales para el óptimo desarrollo de las elecciones 2021, programadas para este domingo 11 de abril. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma web para que las personas puedan verificar si están en la lista definitiva de quienes cumplirán con esta labor.

Todo aquel que se desempeñe como miembro de mesa en la fecha señalada se hará acreedor a un incentivo económico, mientras que no presentarse para esta tarea podría acarrear una multa. No obstante, los ciudadanos que no puedan cumplir el cargo por motivos de salud tendrán hasta este martes 6 de abril para presentar una justificación de inasistencia.

Si tú también necesitas saber si eres miembro de mesa, encuentra aquí el link de la ONPE y los pasos para hacer la consulta, así como otros detalles sobre esta importante función.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa 2021?

Sigue estas instrucciones para saber si eres miembro de mesa en las próximas elecciones 2021:

encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021 Ingresa a onpe.gob.pe y da clic a

Selecciona la opción consulta local de votación

En la nueva ventana emergente, emplea tu número de DNI para saber si fuiste elegido miembro de mesa.

LINK de la ONPE

Si quieres acceder a toda la información que ofrece la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a la ciudadanía para las elecciones 2021, te dejamos el LINK oficial de la entidad.

¿Cómo saber dónde me toca votar en estas elecciones 2021?

Si lo que necesitas es saber dónde acudir a votar en estas elecciones 2021, lo que debes hacer es ingresar a este ENLACE. A través de él, podrás conocer tu local de votación para los comicios.

Consulta tu local de votación en la ONPE

Para revisar dónde votar en las elecciones 2021, sigue estos pasos:

encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021 Entra a onpe.gob.pe y presiona en

Dirígete a la opción consulta local de votación y pulsa allí

Ingresa tu número de DNI

Da clic en consultar

Podrás ver tu local de votación y la dirección del mismo.

¿Cuál es el link para la capacitación de miembros de mesa 2021?

Para la capacitación de los miembros de mesa, la ONPE habilitó una plataforma llamada Onpeduca. Este es el link donde podrás conseguir toda la información: https://cvae.eleccionesgenerales2021.pe/.

Los miembros de mesa contarán con material online para su capacitación. Foto: ODPE.

¿Cómo será el pago por ser miembro de mesa?

La página de la ONPE muestra un comunicado en el que se explica cómo será el pago de los 120 soles destinados para los miembros de mesa.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales aclara que las personas deben registrarse hasta el sábado 10 de abril y, a través de una declaración jurada, indicar la modalidad de pago y responder preguntas para la validación.

Para visualizar este comunicado, ingresa a https://www.onpe.gob.pe/.

ONPE explica cómo será el pago de los 120 soles. Foto: captura ONPE

¿Cuál es la multa por no ser miembro de mesa 2021?

La multa por no acudir a las urnas para cumplir con la función de miembro de mesa es de 220 soles. Esta misma sanción será aplicada para las personas que se nieguen a formar parte de la mesa electoral.

Consulta tu horario de votación según tu DNI

La ONPE ha sugerido horarios específicos para que las personas acudan a los centros de votación de acuerdo con el último número de su DNI con el fin de evitar aglomeraciones y más contagios con la COVID-19. Entre ellos, se ha propuesto un espacio de tiempo exclusivo para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.