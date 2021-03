¿Cómo postular a una beca de posgrado en una universidad top del mundo?

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), impulsor de los créditos educativos a través de concursos públicos, ha dado claves para aquellos profesionales que tienen pensado continuar su formación académica en el extranjero.

Jorge Reyes, vocero de Pronabec, conversó con La República y dio más detalles sobre la Beca Generación del Bicentenario, destinada a todos los profesionales de alto rendimiento.

“Para participar de las becas no hay límite de edad, por lo que la competencia cada vez es mayor, y están dirigidas a todas las carreras. Si bien en cuanto a la cantidad se distribuyen de acuerdo a los lineamiento del Ministerio de Educación, que clasifica en carreras prioritarias (ciencia y tecnología, biología, etc) y las no prioritarias (ciencia humanas, ciencia sociales, entre otras), todos pueden postular”, dijo Reyes.

Las fechas de lanzamiento de la convocatoria será en las próximas semanas y, precisó el vocero, los cursos siguen siendo presenciales de acuerdo con las normas; sin embargo, debido a la coyuntura por la pandemia, las universidades de destino están aceptando que los primeros meses sean clases a distancia.

En esa línea, Pronabec brindó claves importantes a tener en cuenta para las y los interesados en estudiar en una de las 400 universidades a las que se puede acceder con la Beca Bicentenario.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de postular a una universidad extranjera?

Realiza una autoevaluación. Antes de tomar la decisión debes tener clara tu especialidad, cuáles son tus aspiraciones y, una vez que estudies en el extranjero, cómo la aplicarás en el Perú.

Averigua con tiempo qué universidades brindan el programa de tu interés. Busca en las páginas web oficiales de las universidades top en el mundo y asegúrate de que el grado obtenido sea reconocido en el Perú.

Infórmate de los requisitos que solicitan las universidades. Averigua todos los requisitos que solicitan las universidades de tu preferencia, el tiempo de duración del programa y qué idiomas debes dominar.

Elige el programa y postula. Una vez que tengas claro los pasos anteriores elige la que más se adecue para tu especialidad. Ten siempre en cuanta las fechas, ya que cada casa de estudio maneja su propio calendario.

No pierdas de vista al idioma. En general, las universidades top del mundo siempre piden a los postulantes hablar un segundo idioma. Por eso el inglés es tan importante.

Tramita las documentación a tiempo. No olvides que las universidades extranjeras te van a solicitar una serie de documentos, como tu certificado de estudios, título profesional, pasaporte, etc. Todo esto debes tenerlo a la mano con anticipación.

Potencia tu perfil investigador. Las universidades valoran mucho que sus futuros estudiantes estén o hayan participado en proyectos de investigación. Por eso es muy importante que participes en estas iniciativas y que publiques tus trabajos en instituciones prestigiosas. ·

Participa en actividades extracurriculares. Siempre que tengas la oportunidad de participar en proyectos extras, hazlo. Las instituciones educativas brindan puntajes adicionales a aquellos jóvenes que hayan participado en voluntariados, proyectos sociales, entre otros.

Mantente en constante comunicación con la universidad de destino. Es vital que te informes de manera permanente sobre los progresos de tus papeles enviados y sobre el avance de la carta de aceptación final, ya que este documento es el primer paso para seguir con tu especialización.

Postula al concurso Beca Generación del Bicentenario (antes Beca Presidente de la República). Este concurso del Pronabec está dirigido a profesionales peruanos de alto rendimiento académico pero con insuficientes recursos económicos para estudiar un posgrado en el extranjero, y que han sido admitidos de forma definitiva en una de las mejores universidades del mundo.

Según Jorge Reyes, la mayores dificultad que enfrentan los postulantes es obtener la carta de aceptación de la universidad a la que desean ir, así como el idioma, en particular el inglés, que es el que piden las casas de estudio top en el mundo.

Además, si tu especialidad está vinculada la ciencias tecnológicas o la salud, ten en cuenta que las mejores escuelas están en los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, Australia, etc. Todas ellas piden que domines el inglés para que puedas ser admitido en sus programas, añadió Reyes.

Una vez que tengas la carta de aceptación de la universidad a la que deseas ir no dudes en postular a la Beca del Bicentenario ingresando a pronabec.gob.pe.

Las bases del concurso y todo el proceso se informará en los próximos días a través de los canales oficiales de Pronabec.