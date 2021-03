¿Cuánto es la multa por no votar y no ser miembro de mesa? Las Elecciones Generales 2021 se darán en medio de la pandemia de la COVID-19 y muchos ciudadanos pueden estar pensando en no presentarse a las votaciones. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció varios protocolos, como por ejemplo programar horarios escalonados para los adultos mayores y personas embarazadas, para que la ciudadanía acuda a realizar su sufragio y no tenga que ser multada.

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo domingo 11 de abril, y la ONPE también dio a conocer quiénes serán los miembros de mesa. Puedes consultar AQUÍ para saber si fuiste sorteado.

Horarios para votar en Elecciones 2021. Foto: ONPE

La ciudadanía peruana escogerá en esta nueva jornada electoral al nuevo presidente o presidenta del Perú, vicepresidentes, congresistas e integrantes del Parlamento Andino para el periodo 2021-2026.

Por otro lado, puedes consultar cómo emitir una justificación para no ser miembro de mesa en estas elecciones 2021.

¿Cuánto es la multa por no ir a votar?

Las elecciones 2021 se realizarán el domingo 11 de abril. De acuerdo a la plataforma del Estado, las multas que se les aplicará a las personas por no ir a votar son las siguientes:

Si vives en distrito no pobre: S/ 88.00

Si vives en distrito pobre no extremo: S/ 44.00

Si vives en distrito pobre extremo: S/ 22.00

Estas sanciones están establecidas según la la Ley Nº 28859. Asimismo, el voto es obligatorio para las personas de 18 años a más; en caso de los 70 años, no es obligatorio sufragar.

¿Cuánto es la multa por no asistir a ser miembro de mesa?

La multa para aquellos que no asistan a las urnas a ser miembro mesa es de 220 soles. Esta misma sanción será aplicada para las personas que se nieguen a formar parte de la mesa electoral.

Recuerda que los que resultaron sorteados como miembros de mesa, recibirán una compensación de 120 soles, dinero que también se le abonará en una segunda vuelta. Es decir, habrá dos pagos.

¿Qué pasa si no pago la multa?

En caso no pagues tu multa por no votar y no ser miembro de mesa, el Estado te prohíbe realizar las siguientes actividades:

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.)

No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato

No podrás ser nombrado funcionario público

No podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

¿Cuándo serán las elecciones 2021?

Las elecciones 2021 serán el próximo domingo 11 de abril. Para saber cuál es tu local de votación y puedas emitir tu voto, entra en el siguiente ENLACE.

