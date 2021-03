El miércoles 17 de marzo, en conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, junto a los titulares del Ministerio de Educación, Ricardo Cuenca, y de Salud, Óscar Ugarte, anunciaron la inmovilización social obligatoria desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de abril. Asimismo, los funcionarios informaron los horarios de atención de supermercados, boticas y bodegas para el feriado largo de Semana Santa 2021.

De acuerdo al ministro de Educación, las medidas ordenadas por el Gobierno “serán a nivel nacional, no importa el nivel de riesgo”.

¿Cuáles son los nuevos horarios de atención por Semana Santa?

Supermercados

El horario establecido para el abastecimiento de productos básicos será de 4.00 a. m. a 6.00 p. m. De igual manera, el Gobierno dispuso que solo una persona por familia podrá realizar las compras de manera peatonal o mediante bicicleta. Los únicos medios de desplazamiento permitidos serán taxis autorizados y autos de transporte público.

Farmacias

Las farmacias y boticas también podrán funcionar desde las 4.00 a. m hasta las 6.00 p. m. Asimismo, el servicio de delivery para estos negocios estará autorizado las 24 horas del día durante el feriado largo.

Bancos

Según las medidas dispuestas por la administración del Estado, no está contemplada la atención presencial de los bancos durante los días no laborables de Semana Santa; no obstante, se espera el normal funcionamiento de los servicios de banca por internet y móvil.

Bodegas

Al igual que los supermercados, las bodegas podrán brindar atención al público de 4.00 a. m. a 6.00 p. m.