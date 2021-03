Se acerca la Semana Santa 2021, una de las conmemoraciones más importantes en el calendario católico, pues recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por este motivo, el Gobierno peruano garantiza dos feriados para la población durante este periodo de tiempo.

Puedes revisar por qué esta Semana Santa comienza en marzo a diferencia del año pasado, cuáles son las distinciones entre esta festividad y la Pascua o qué actividades estarán restringidas en los feriados de Semana Santa 2021.

Las fechas eran aprovechadas para participar en grandes eventos religiosos o irse de viaje y relajarse con la familia, pero la pandemia del coronavirus ha cambiado varios de los planes. No obstante, aún se pueden aprovechar de distintas formas estos días de descanso laboral. Conoce cuáles son los feriados de Semana Santa en el Perú este 2021.

¿Qué días son feriados por Semana Santa este 2021?

Este 2021, los feriados por Semana Santa en el Perú serán el Jueves y Viernes Santo, que caen en los dos primeros días del mes de abril.

¿Qué se celebra en Semana Santa?

La Semana Santa o Semana Mayor es una conmemoración de corte religioso en la cual las personas de fe recuerdan la pasión de Cristo, la cual comprende la entrada a Jerusalén, la última cena, el Vía Crucis, la muerte y resurrección de Jesús. Los días principales son Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección.

Las personas de fe recuerdan el Vía Crucis de Jesús en Semana Santa. Foto: Grupo La República

¿Cuándo caen el Jueves y Viernes Santo 2021?

El Jueves Santo 2021 se conmemorará el 1 de abril, mientras que el Viernes Santo 2021 será el 2 de abril.

¿Qué actividades se podrán realizar por Semana Santa?

El Jueves y Viernes Santo son feriados no laborables. Las personas creyentes podrán pasar un tiempo de reflexión en sus casas y seguir las misas y ritos religiosos de la fecha en vivo por internet, o presencialmente si las restricciones sanitarias en su provincia lo permiten y bajo un aforo limitado.

Aún no se han anunciado todas las medidas restrictivas para estas fechas, por lo cual no queda claro si se podrá salir de paseo o a las playas en las regiones donde esté permitido. Si bien no se sabe a ciencia cierta si se permitirán los viajes a otras localidades, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, adelantó que el transporte “va a ser restringido”.

Por otra parte, las procesiones y demás concentraciones grandes serán canceladas.

Los creyentes podrán seguir las misas de Semana Santa de manera virtual. Foto: La República

¿Se podrá ir a la playa en Semana Santa?

Al ser consultado sobre la presencia de personas en las playas durante Semana Santa, el ministro de Salud aseguró que “hay restricciones que se mantienen”.

Por ahora, solo se puede acudir a las playas de Piura, única región con litoral en el nivel de alerta alto. No obstante, la situación puede variar con la reevaluación de las medidas impuestas por el Gobierno, pues las actuales rigen hasta el 28 de marzo. Además, esta semana se evaluará el conjunto de restricciones para Semana Santa.