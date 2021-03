La vacuna AstraZeneca ha estado en el ojo de la tormenta las últimas semanas debido a que varios países de Europa decidieron suspender temporalmente su uso ante los presuntos efectos secundarios que ocasionó en algunas personas.

Una de las últimas naciones en dejar en stand by el proceso de vacunación con las dosis de la farmacéutica AstraZeneca fue Italia. El último domingo 14 de marzo informaron que falleció una persona que había recibido la vacuna. No obstante, esto continúa en investigación por parte de las autoridades.

El presidente de la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA), Giorgio Palù, ha señalado en declaraciones a la televisión pública italiana que no existe hasta el momento correlación demostrada ni vínculo causal entre la administración de la vacuna y las muertes ocurridas.

En Canadá, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, mencionó que la vacuna AstraZeneca es segura. Foto: AFP

Cabe señalar que el primer país que suspendió provisionalmente el uso de AstraZeneca fue Austria. Las autoridades mencionaron que esta fue una medida preventiva para investigar el fallecimiento de una persona y de la enfermedad de otra. Ambos individuos fueron inoculados con la dosis.

Pese a las posturas que están tomando diversos territorios europeos, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aseguró este martes 16 de marzo que no existen pruebas sobre los supuestos efectos negativos que provoca la vacuna de AstraZeneca.

“A día de hoy, no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados”, señaló la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke.

¿Qué países detuvieron provisionalmente el uso de la vacuna AstraZeneca?

Los países que han detenido preventivamente el uso de la vacuna AstraZeneca para combatir los contagios del coronavirus son los siguientes:

Francia

Alemania

Italia

Austria

Dinamarca

Noruega

Islandia

Holanda

República Democrática del Congo

Indonesia

Tailandia.

¿Por qué se detuvo preventibamente el uso de la vacuna AstraZeneca?

Algunos países detuvieron las inoculaciones con la vacuna AstraZeneca debido a que esta ocasionaría efectos secundarios negativos en los pacientes. En Estados como Austria o Italia se sospecha que esta dosis fue la provocadora de la muerte de dos personas. Las autoridades gubernamentales expresaron que se están desarrollando investigaciones sobre estos sucesos.

¿Quién desarrolló la vacuna de AstraZeneca?

La vacuna AstraZeneca, también conocida como AZD1222, fue desarrollada por la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica británico-sueca AstraZeneca.

¿Cómo funciona la vacuna de AstraZeneca?

De acuerdo con el Instituto alemán Paul Ehrlich (PEI), con la inoculación de la vacuna AstraZeneca (basada en los virus de la gripe de chimpancés, inofensivos para humanos) la persona recibe estos cuerpos extraños con una proteína llamada espiga (spike), propia del SARS-CoV-2.

Luego de la vacunación, el virus modificado (en el cual se basa AstraZeneca) entra en las células del cuerpo humano, las cuales producen la proteína spike, ocasionando que el sistema inmunológico lo reconozca como un cuerpo extraño y comience a reproducir los anticuerpos y células T para la protección contra el coronavirus.

¿Qué eficacia tiene la vacuna de AstraZeneca en general?

Durante los ensayos clínicos, la eficacia de la vacuna AstraZeneca mostraba un resultado de un 76%.

Luego, cuando se administra la segunda dosis, la eficacia aumenta hasta el 82%. Asimismo, durante las pruebas se corroboró que la vacuna reduce la duración del contagio y la carga viral.