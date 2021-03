El pago de utilidades 2021 es uno de los derechos que corresponden a todos los empleados en planilla de las empresas con más de 20 trabajadores que generan renta de tercera categoría. Este beneficio tiene un plazo máximo para su pago, el cual dependerá de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de la empresa, próxima a vencerse.

Las empresas que no realicen este pago de forma completa u oportuna cometen una infracción grave que puede sancionarse hasta con 26,12 UIT. Puedes averiguar aquí qué hacer si no te pagan las utilidades y qué empresas no están obligadas a cancelar este beneficio.

Ante la situación económica generada por el coronavirus, muchos se preguntan si podrán recibir las utilidades y cuándo lo harán. Otra duda frecuente es la de cómo calcular el monto a recibir. En esta nota respondemos a estas interrogantes.

¿Cuándo depositan las utilidades 2021?

No hay una fecha exacta en la cual las empresas deban efectuar el pago de utilidades a su personal. No obstante, en el Perú existe un periodo límite en el cual se deben hacer estas cancelaciones. Estas se pagan en un plazo máximo de 30 días después de que la empresa presente la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta .

El plazo de vencimiento de dicha declaración fue establecido entre el 25 de marzo y el 12 de abril de este año, según el último dígito del número de RUC de la empresa.

Las empresas deben pagar las utilidades hasta 30 días después de presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. Foto: Andina

¿Quiénes recibirán las utilidades?

Las utilidades las reciben todos los trabajadores que estén en planilla, incluso quienes laboren a medio tiempo, excepto quienes cobren por renta de cuarta categoría o recibo por honorarios. Los exempleados también pueden acceder a este ingreso.

Para ello se calcula el monto según los días trabajados y la remuneración que obtuvo el trabajador durante el año correspondiente a las utilidades. Según Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas, “no importa el tiempo que se haya laborado en la empresa”. “Por ejemplo, el año pasado puede ser un día, un mes o más, igual tienen que recibir sus utilidades este año”, sostiene.

Los trabajadores que no recibirán utilidades son los practicantes, pues no tienen un contrato laboral, sino un convenio de formación. Tampoco serán beneficiados quienes emiten recibos por honorarios, ya que tienen una relación civil, mas no laboral, por lo que no computan para el número de trabajadores.

¿Cómo calcular el pago de mis utilidades?

Las utilidades que pagará la empresa a sus trabajadores pueden variar según el sector productivo:

Empresas pesqueras: 10%

Empresas de telecomunicaciones: 10%

Empresas industriales: 10%

Empresas mineras: 8%

Empresas agrarias: 5% (del 2021 al 2023)

Comercio y restaurantes: 8%

Otras actividades: 5%

El 50% de las utilidades equivale al valor promedio de los días trabajados, incluyendo tanto los días cumplidos como una jornada ordinaria como las inasistencias no consideradas como tales (descanso médico, licencias sindicales, días no trabajados por despido nulo, horas de lactancia materna o días no laborados por caso fortuito o de fuerza mayor).

El otro 50% se calcula en función de todas las remuneraciones que el trabajador percibió en el año. Aquí se toma en cuenta el total del sueldo sin contar los conceptos no remunerativos (gratificaciones en julio y diciembre, asignación por educación, vales de alimentos, etc.). Este total se multiplica por el resultado de la división del dinero a repartir entre la suma del sueldo de todo el personal.

La suma de ambos, dependiendo también de la condición del trabajador, es lo que se obtendrá como pago de utilidades. Hay un límite, equivalente a 18 remuneraciones por cada trabajador que esté vigente al cierre del ejercicio de las labores en el empleo.

¿Hasta cuándo tienen plazo las empresas para pagar las utilidades?

El plazo máximo para que las empresas cancelen las utilidades a su personal es de 30 días después de la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, la cual, según el último número de su RUC, puede vencer en una fecha entre el 25 de marzo y el 12 de abril, según se puede apreciar en el cronograma publicado por la SUNAT.

Cronograma de vencimientos de la Declaración Jurada Anula del Impuesto a la Renta. Foto: SUNATOficial/Twitter

Este plazo es improrrogable y, según detalla Carrillo Acosta, debido al estado de emergencia, “el pago de este derecho no debería sufrir cambios, como omitirse o posponerse; para ello se necesitaría anuncios desde las entidades del Gobierno” .

¿Qué son las utilidades?

Son un porcentaje de la renta neta (ganancias después de descontar inversiones e impuestos) que las empresas obtienen como resultado de su gestión. Es independiente del salario que se gana y de los demás beneficios.

Tienen derecho a participar de las utilidades los trabajadores en planilla de empresas que generan renta de tercera categoría y tienen más de 20 trabajadores, con excepción de las empresas individuales, microempresas, autogestionarias, cooperativas, comunales y sociedades civiles.