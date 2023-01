¿Por qué Dani Alves podría ir a prisión y fue echado de los Pumas de México?

La vida de Dani Alves dio un giro inesperado en la última semana. El mítico futbolista deberá declarar ante la justicia de Cataluña, en España, tras ser acusado de abuso sexual. El brasileño deberá comparecer en calidad de detenido luego de que una mujer lo denunciara por “tocamientos” en una discoteca. Los hechos habrían ocurrido el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton, una de las más populares de la ciudad.

Alves acudió a la mencionada discoteca junto a unos amigos. Luego, un grupo de chicas —en el que se encontraba la víctima— se acercó a ellos para entablar conversación. Las cámaras de seguridad revelaron que el futbolista y una de las jóvenes se dirigieron a uno de los baños del local.

Es en ese lugar en el que la denunciante acusó de “tocamientos” a Dani Alves. Por el momento, el seleccionado de Brasil habría negado su responsabilidad. Sin embargo, el último 20 de enero, el jugador fue arrestado en Cataluña en horas de la mañana para brindar su declaración.

Dani Alves ganó 3 Champions League con el FC Barcelona. Foto: AFP

Tras rendir su manifestación, el brasileño cumplió con el protocolo correspondiente, como toma de huellas dactilares, fotografías y constancia de antecedente policiales. Luego de ello, Alves fue trasladado a una de las celdas mientras duren las investigaciones. Cabe mencionar que, la leyenda del Barcelona viajó a Cataluña para asistir al funeral de la madre de su pareja Joana Sanz.

Pumas rescindió contrato con Dani Alves

Pumas UNAM informó, el último viernes, su decisión de resolver el contrato que lo unía con Dani Alves. “El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto y comportamiento íntegro, digno y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras”, dice el comunicado con el que anunciaron la rescisión del vínculo.

“No podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo” señaló Leopoldo Silva, presidente de Pumas, la tarde del último viernes en una conferencia de prensa. “Con esta decisión el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de esta institución, sea quien sea, que atente contra el espíritu universitario y sus valores”, recalcó.

¿Qué dijo la esposa de Dani Alves sobre el caso?

Joana Sanz, pareja de Dani Alves, salió al frente tras las recientes acusaciones que recaen sobre su pareja. Como se sabe, la esposa del futbolista brasileño atraviesa momentos complicados, pues perdió a su madre el 12 de enero.

Dani Alves llegó al club Pumas de la UNAM en junio de 2022. Foto: EFE

“Pido a los medios de comunicación que se encuentran fuera de mi casa que respeten mi privacidad. Mi madre falleció hace una semana y apenas he empezado a asumir que ya no está para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía”, declaró.