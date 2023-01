¿Por qué Ciudad de México se hunde cada año y cómo se han transformado las zonas más afectadas?

La Ciudad de México (CDMX) se está hundiendo a un ritmo de 50 centímetros al año, según un estudio realizado por la asociación científica internacional Advacing Earth and Space Science. Utilizando datos modernos y combinando 115 años de mediciones terrestres y 24 de espaciales, el equipo de investigadores estadounidenses y mexicanos ha llegado a la conclusión de que amplias franjas del suelo bajo la metrópolis se están compactando constantemente.

El hundimiento de la CDMX comenzó con una media de cinco a 10 cm por año, pero, conforme avanzó el crecimiento de la población, la cifra aumentó de 30 a 35 cm y actualmente está en 50 cm.

El edificio de la Lotería Nacional es una de las infraestructuras afectadas por el fenómeno. Foto: Mario Jasso

¿Por qué Ciudad de México se hunde cada año?

El hundimiento del Área Metropolitana del Valle de México se ha dado por la combinación de dos factores: el natural, correspondiente al movimiento de los suelos blandos, además de la extracción del recurso hídrico.

“Nace de la necesidad de abastecer a una gran cantidad de personas. A partir de 1876, se empezó a extraer agua por falta de suministro y se saca del subsuelo, de las aguas subterráneas, lo que genera que parte de la superficie de este suelo arcilloso se vaya hundiendo”, señala Carolina Maciel Gutiérrez, arquitecta de FundarqMx.

A diferencia del observado en muchas otras ciudades del mundo, el de CDMX no parece reflejar las tasas de bombeo de aguas subterráneas locales. En cambio, sí lo hace la compactación constante del antiguo lecho del lago sobre el que se construyó la metrópolis.

Para intentar no seguir empeorando la situación, se comenzó a obtener el líquido elemento de los canales de Xochimilco y Chalco. No obstante, el fenómeno no se ha detenido.

¿Cuáles serían las consecuencias del hundimiento de Ciudad de México?

Este proceso no es regular, por lo que las construcciones pueden ser afectadas con fracturas o debilitamiento de la estructura al tener más cargado el peso en ciertos puntos. Sin embargo, para que las edificaciones continúen estables en las zonas más perjudicadas, como el centro de la ciudad, estas integran pilotes en la cimentación, mientras que antes se hacían desde la superficie . De esta forma, se llega a un terreno más sólido que causa que el edificio no se hunda a la par de la superficie.

“Por ejemplo, en la Catedral Metropolitana, en el sótano hay un área en donde se observa el trabajo de pilotes que se han instalado y que ha sido un trabajo de años, ya que es más complicado trabajar con algo que existe. Este es un ejemplo de un gran esfuerzo que se realiza con el fin de que las construcciones no se dañen con el hundimiento”, dice Pablo Nochebuena, coordinador general de FundarqMx.

El especialista agrega que el objetivo no es solamente que no se hunda, sino que el edificio esté nivelado y, en caso de que lo haga, sea de manera pareja.