¿Cuándo depositan Mi Beca para Empezar en enero 2023 y cuánto pagarán?

Mi Beca para Empezar anunció su próxima fecha de pago para sus millones de beneficiarios en la Ciudad de México (CDMX). Este programa del Gobierno de la capital mexicana apoya económicamente con depósitos mensuales a millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y CAM inscritos en el ciclo 2022-2023, para ayudarles con los gastos de su educación, con el fin de evitar la deserción escolar. A continuación, te contamos cuándo llegará el dinero y cuánto podrías recibir.

Cada inicio de mes, son miles las personas que desean consultar el saldo de su tarjeta de Mi Beca para Empezar, con el propósito de revisar si ya les llegó su abono. Por ello, aquí también te indicamos cómo verificar esta importante información a través de la app Obtén Más y de la vía telefónica y web.

¿Cuándo depositan Mi Beca para Empezar 2023?

Los pagos de Mi Beca para Empezar 2022-2023 suelen otorgarse el día 1 de cada mes. En esta ocasión, hubo dudas de si el depósito se efectuaría el 1 de enero, al ser este un día festivo en México.

No obstante, el propio Fideicomiso Educativo Bienestar CDMX anunció, a través de sus redes sociales, que el dinero de la beca estará en las tarjetas de los beneficiarios durante el transcurso de este domingo 1 de enero de 2023.

Mi Beca para Empezar anunció la fecha y montos de su primer pago del 2023. Foto: @BienestarEdu/Twitter

¿Cuánto depositaron en Mi Beca para Empezar?

El monto mensual del depósito de Mi Beca para Empezar de enero 2023 se mantiene igual al otorgado durante los últimos meses. Por ello, estas son las cantidades a entregar, según el nivel educativo del beneficiario:

Preescolar: 500 pesos

500 pesos Primaria: 550 pesos

550 pesos Secundaria: 550 pesos

550 pesos Centro de Atención Múltiple (CAM): 600 pesos.

Recuerda que el monto de tu tarjeta de Mi Beca para Empezar solo puede ser utilizado para compras de artículos escolares, de limpieza y de despensa. No se puede retirar efectivo y es recomendable no cambiar tu saldo por dinero si no quieres exponerte a perder la beca.

El saldo de Mi Beca para Empezar solo puede ser usado en la compra de artículos escolares, de limpieza y de despensa. Foto: @BienestarEdu/Twitter

¿Cada cuándo depositan Mi Beca para Empezar?

Los pagos de Mi Beca para Empezar 2022-2023 se entregan usualmente el día 1 de cada mes. En total, se realizarán 10 depósitos a lo largo de este ciclo educativo. Estas son las fechas estimadas de los próximos abonos:

Pago 5: 1 de enero

1 de enero Pago 6: 1 de febrero

1 de febrero Pago 7: 1 de marzo

1 de marzo Pago 8: 1 de abril

1 de abril Pago 9: 1 de mayo

1 de mayo Pago 10: 1 de junio.

Si tus hijos son de nuevo ingreso en Mi Beca para Empezar y acabas de recibir la tarjeta del programa, percibirás los pagos correspondientes a los meses a partir de la fecha en que estos fueron dados de alta en el padrón de beneficiarios.

Consulta de saldo de Mi Beca para Empezar

Existen tres formas de consultar el saldo de tu tarjeta Bienestar Niñas y Niños Mi Beca para Empezar, y son las siguientes:

App Obtén Más: debes darte de alta con un correo electrónico propio y una contraseña. Luego, una vez hayas afiliado tu tarjeta, podrás visualizar tu saldo en la pantalla de inicio.