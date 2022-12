Temblor hoy, martes 27 de diciembre: ¿De cuánto fue el último sismo en Colombia? Según el SGC

¿Se pueden predecir los sismos?

De acuerdo a la Red Sismológica Nacional de Colombia, no se cuenta en ninguna parte del mundo con una técnica segura para el pronóstico de sismos. Sin embargo, aunque no se pueden predecir los sismos en el tiempo si se pueden predecir en el espacio, es decir, en ciertas zonas se puede decir que ocurrirá un sismo, lo que no se sabe es cuando.​