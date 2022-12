Becas Benito Juárez: ¿cómo agendar una cita? Guía fácil

El Gobierno de México brinda facilidades económicas a estudiantes de diferentes niveles educativos, siendo una de ellas las Becas Benito Juárez, las cuales tienen como objetivo que los niños y jóvenes continúen sus estudios y, así, puedan desarrollarse profesionalmente.

En ese sentido, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer que los estudiantes beneficiarios de las becas pueden generar citas a través de la plataforma oficial para realizar trámites o revisar su situación.

El Gobierno mexicano ofrece las becas Benito Juárez para que los estudiantes de todos los niveles no dejen sus estudios. Foto: Factor Capital Humano

¿Cómo obtener cita en el sistema de las Becas Benito Juárez?

Si buscas cómo solicitar una cita en el sistema de las Becas Benito Juárez, aquí te explicamos el procedimiento completo.

Ingresa a la página oficial del sistema de citas AQUÍ .

. Escribe el CURP del estudiante beneficiario.

Agrega tu correo personal.

Elige la oficina más cercana a tu hogar y agenda una cita.

Selecciona el trámite que vas a realizar para la cita.

Haz clic en ‘Aceptar’

Descarga el acuse y llévalo impreso a tu cita programada.

Todo el procedimiento se hace en el sistema de citas de las Becas Benito Juárez. Foto: Gobierno de México

Citas Becas Benito Juárez: ¿cuáles son los documentos que debes presentar?

El día de tu cita lleva contigo todos los documentos que te solicitan.

Ten en cuenta que los documentos solicitados debes presentarlos en original y copia, completos, vigentes y en buen estado.

¿Cuál es el horario de las oficinas para las citas de las Becas Benito Juárez?

El horario para atender a los citados es de lunes a viernes de 9.00 a. m. a 6.00 p. m.

Además, todos los días de la semana se pueden pedir citas, pero solo se podrán agendas dos citas al mes y casi siempre están agotadas. Por ello, te recomendamos ingresar al sistema cuando sea domingo, ya que en dicho día se habilitan nuevos espacios.

De acuerdo a Programas Bienestar, los domingos se habilitan nuevos espacios para citas. Foto: captura de Twitter/ @apoyosbienestar

Citas Benito Juárez becas: ¿qué pasa si no acudo a mi cita?

Si por alguna razón no puedes acudir a tu cita, debes cancelarla 24 horas antes, pues, si no realizas este paso, no podrás generar una nueva durante los 30 días posteriores a esa fecha, esto como una multa por no avisar a tiempo.