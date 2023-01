Holocausto: cómo luce el campo de concentración Auschwitz, donde murió más de un millón de personas

La Alemania nazi dejó registro de uno de los genocidios más grandes y terroríficos de la historia, en el cual Auschwitz fue el campo de concentración y exterminio más grande del Holocausto. Millones de judíos fueron asesinados injustamente en dicho lugar.

No obstante, hoy en día, Auschwitz se ha vuelto un sitio que puede ser visitado por el público en general. La idea de que sea abierto a todos no es con fines turísticos, sino para crear consciencia de los terribles hechos que marcaron la historia de Alemania, y así estos no vuelvan a repetirse.

¿Qué sucedió en el campo de concentración de Auschwitz?

El campo fue construido en 1940 e inicialmente fue un cuartel del Ejército. Albergó a líderes políticos y miembros de la resistencia, pero, luego, formó parte fundamental del sanguinario plan nazi, que buscaba el exterminio de los judíos. Al menos 1,1 millones de personas, 90% judías, fueron torturadas y asesinadas masivamente en cámaras de gas.

Personas de toda Europa llegaban a Auschwitz, donde eran clasificadas entre quienes podían trabajar y quienes serían asesinadas de inmediato. A este último grupo se le ordenaba desnudarse y luego se lo enviaba a las duchas (cámaras de gas). Los guardias arrojaban gránulos de gas Zyklon-B en las cámaras selladas mientras esperaban que las personas mueran. El proceso duraba aproximadamente 20 minutos.

Soldados del Ejército Soviético junto a prisioneros liberados de Auschwitz. Foto: History

¿Cómo luce actualmente el campo de concentración Auschwitz?

Actualmente, este espacio histórico de Polonia se encuentra abierto para el público en general. Un recorrido con un guía experto se divide en dos partes: Auschwitz y Birkenau. Con la travesía buscan enseñar a detalle la historia de la Alemania nazi con el fin de generar consciencia.

Algo que debes saber antes de visitar el lugar es que encontrarás muchas de las instalaciones originales, además de la continua aparición de las siglas “SS”, que significa “Escuadrones de protección”. Esta organización fue fundada por Hitler, pero eventualmente se volvió un cuerpo independiente del partido nazi, los responsables del genocidio.

Puedes reservar la visita guiada a través de la página oficial del lugar.