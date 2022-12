“Feliz Navidad”: el tesoro musical de José Feliciano que nació en los 70 y no pasa de moda

La Navidad es una época de esperanza y emoción para miles de personas, por lo que esta fecha llena de inspiración a los artistas. José Feliciano es uno de los músicos que deslumbró con su talento y creó una pieza que ha pasado fronteras, ya que se escucha en todos los rincones del mundo. Se trata del popular tema “Feliz Navidad”, una canción que también fue interpretada por Jin y J-Hope de BTS y que de seguro escucharás en estas fiestas.

“Feliz Navidad”, el legado musical de José Feliciano

La sorpresa de esta composición se debe al tiempo que ha perdurado en la vida de las personas. Creada en 1970, sigue vigente en la actualidad, pues ha cumplido 52 años como una de las preferidas por el público.

Su atractivo se debe a las estrofas que posee: una estructura sencilla y palabras bilingües. Los versos de la melodía se repiten tanto en español como en inglés, por lo que su éxito podría deberse al uso de estos dos idiomas, de los cuales el segundo tiene más hablantes a nivel mundial.

Esta canción, a pesar de repetir los versos, emociona a miles de familias. Su popularidad ha permitido que diversos artistas interpreten las siguientes estrofas:

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Prospero Año y Felicidad.

I wanna wish you a Merry Christmas

I wanna wish you a Merry Christmas

I wanna wish you a Merry Christmas

From the bottom of my heart.

El ritmo pegajoso de la melodía encantó a cantantes como Celine Dion, Thalía, los miembros de BTS Jin y J-hope, el cast de Glee, así como a tres tenores: Luciano Pavarotte, Plácido Domingo y José Carreras, quienes han dado su voz para realizar sus propias presentaciones.

José Feliciano: ¿cómo logró convertirse en una leyenda?

José Feliciano es un cantante puertorriqueño-estadounidense que desde muy joven logró el éxito. El músico nació con ceguera a causa de un glaucoma congénito, el 10 de septiembre de 1945, en Lares, Puerto Rico.

Su afición por la música le permitió conocer y aprender a tocar diversos instrumentos como la concertina, el acordeón y la guitarra. Estos le permitirían iniciar su camino en la composición teniendo como inspiración a artistas de renombre como Wes Montgomery, Andrés Segovia y Ray Charles.

Con 17 años, José Feliciano lanzó su primer LP y así inició su trayectoria musical que le permitió ganar el Premio Billboard Leyenda este año 2022.

En la obtención de este galardón, se le consideró “una persona cuya contribución a la música la convierte en un nombre inconfundible y que mantiene una carrera que ha resistido la prueba del tiempo”.

José Feliciano cuenta con una amplia cantidad de producciones. El artista, además de su éxito “Feliz Navidad”, también grabó 600 canciones y publicó 60 álbumes. Tiene en su poder 45 discos de Oro y de Platino, fue reconocido en 1987 con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y llegó a ganar 9 Premios Grammy.