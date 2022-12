¿Por qué Lalo Rodríguez no quería cantar su exitosa canción “Ven, devórame otra vez”?

“Devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más” son las letras de una de las canciones más escuchadas y bailadas en Latinoamérica. Esta exitosa salsa llevó a la fama mundial a Lalo Rodríguez, un cantante puertorriqueño que, en un inicio, no quiso cantarla por una curiosa razón.

La sensual salsa mostró el talento de Lalo y pasó a convertirse en su legado musical; ya que, hasta ahora miles siguen coreando a viva voz las estrofas de este famoso tema .

¿Por qué Lalo Rodríguez se negaba a cantar “Ven, devórame otra vez”?

Cuando la composición de “Ven, devórame otra vez” fue presentada a Lalo Rodríguez, él no dudó en poner objeciones para cantarla. ¿La razón? No es un secreto que la canción tiene un contenido erótico y este enfoque fue lo que hizo desistir al músico de usar su voz. Esta negativa no fue por un capricho, sino porque le preocupaba cómo iba a reaccionar su entorno.

Sucede que Lalo era un devoto cristiano y la letra de la canción que lo lanzó al estrellato tenía letras explícitas que consideraba iban en contra de lo que practicaba en su religión .

“Yo estaba en la iglesia, cuando escuché el estribillo de ‘Devórame otra vez’ que dice: ‘he mojado mis sabanas recordándote’, yo me dije que si lo grababa así, ningún pastor me iba a permitir pisar las escaleras de una iglesia”, mencionó el artista en una entrevista en 2020 con el diario boricua El Nuevo Dia.

¿Qué letras cambió de la canción “Ven, devórame otra vez”?

“Ven, devórame otra vez” fue la producción principal del álbum “Un nuevo despertar’', que se estrenó en 1988. La letra original fue creada por el dominicano Palmer Hernández, pero para que quedara dentro del setlist, Lalo Rodríguez pidió cambiar algunas de las letras.

El mencionó que, debido a su creencia religiosa, manifestó al productor del disco, Julio César Delgado, su intención de modificar la estrofa. A pesar de que le insistieron cantarla como fue escrita originalmente, el músico no cedió.

“Le dije que en vez de ‘recordándote’ tres veces, yo iba a decir, para complacerlo, ‘recordándote´ la primera vez y las otras dos veces ´llorándote´. Así se entiende que es una queja de amor, algo nostálgico, pero le quitamos la connotación directa”, contó el artista en un video.

“Devórame otra vez, ven, devórame otra vez

Ven, castígame con tus deseos, más

Que el vigor lo guarde para ti, ay, ven

Devórame otra vez, ven, devórame otra vez

Que la boca me sabe a tu cuerpo

Desesperan mis ganas por ti”.

Con estas recordadas letras, la canción no solo resucitó la carrera de Lalo Rodríguez, sino que también fue un éxito mundial. De acuerdo a la Fundación para la Cultura Popular de Puerto Rico, “Ven, devórame otra vez” alcanzó los primeros lugares en Panamá, Perú, Colombia, Venezuela y España.