Lima es una ciudad enorme, con una gran cantidad de distritos y avenidas principales muy conocidas. No obstante, esto no fue siempre así debido a que, en los años siguientes a su fundación, el 18 de enero de 1535, la urbe abarcaba principalmente lo que hoy es el Centro de Lima y sus calles no se denominaban como las conocemos, tenían nombres bastante particulares.

Para conocer el origen y la nomenclatura de las primeras vías de la capital, en entrevista para La República, los historiadores Jesús Cosamalón y Juan Luis Orrego explican a detalle cómo se configuró el Centro Histórico durante sus primeros años de fundación.

Orrego cuenta que, cuando Francisco Pizarro fundó la ciudad, el español decidió optar por un modelo de cuadrícula, similar a la de los campamentos romanos, y la ciudad estuvo compuesta por 52 manzanas. No obstante, estas no fueron simétricas, debido a que tuvieron que adaptarse a los caminos, acequias y monumentos prehispánicos que ya existían.

¿Cómo se escogieron los nombres de las primeras calles en Lima?

Ambos especialistas concuerdan en que los nombres de las primeras calles de Lima fueron elegidos por sus propios ciudadanos, quienes no siguieron un plan para ordenar la ciudad, sino que denominaban los pasajes por nombres, hechos o circunstancias características que hayan ocurrido en ese lugar, por lo que no se podía llevar un orden específico:

“ Antes del siglo XVIII, la sociedad se basaba en un antiguo régimen, el cual no funciona con la racionalidad de la época moderna. No existían políticas públicas, como una institución que a partir de un plan establezca la nomenclatura de las calles ”, explica Orrego, que también dio algunos ejemplos de los nombres pintorescos de aquellas calles.

Plaza de Armas de Lima hace 36 años, en 1985. Foto: Rolando Angeles/Archivo LR.

“ Estaba la calle Palacio por el Palacio del Gobernador; la Merced, por la iglesia La Merced; calle del Huevo, por una gallina que dio huevos muy grandes; o Las Mariquitas, por tres mujeres que se llamaban María ”, detalló.

En el texto “Las viejas calles de Lima”, publicado por Juan C. Bromley, se explica el nombre de cada una de las vías, las que poseen nombres más curiosos fueron las siguientes:

Afligidos (cuadra 1 del jirón Caylloma): “El poeta limeño Acisclo Villarán escribió que esa designación provino de que, a raíz de un terremoto habido en la ciudad, en esta calle se refugió un gran número de vecinos y que sus clamores de congoja y espanto fueron como para darle aquella denominación de Afligidos”.

“El poeta limeño Acisclo Villarán escribió que esa designación provino de que, a raíz de un terremoto habido en la ciudad, en esta calle se refugió un gran número de vecinos y que sus clamores de congoja y espanto fueron como para darle aquella denominación de Afligidos”. Divorciadas (cuadra 6 del jirón Carabaya): “El arzobispo Toribio de Mogrovejo compró un sitio a distancia de nueve cuadras de la Plaza Mayor de la ciudad con el propósito de establecer en él un local de recogimiento de doncellas pobres y de mujeres divorciadas”.

“El arzobispo Toribio de Mogrovejo compró un sitio a distancia de nueve cuadras de la Plaza Mayor de la ciudad con el propósito de establecer en él un local de recogimiento de doncellas pobres y de mujeres divorciadas”. Mariquitas (cuadra 3 del jirón Moquegua): “Dice el tradicionista D. Ricardo Palma que cuentan que el alférez D. Basilio García Ciudad, que vivía en Lima por el año 1758, fue quien hizo popular el nombre. Que vivían en esta calle tres doncellas de nombre María”

“Dice el tradicionista D. Ricardo Palma que cuentan que el alférez D. Basilio García Ciudad, que vivía en Lima por el año 1758, fue quien hizo popular el nombre. Que vivían en esta calle tres doncellas de nombre María” Perros (cuadra 1 del jirón Sechura): “Sin dato evidente sobre el origen de este nominativo, puede también conjeturarse que en esta calle habría en algún tiempo algunos corrales para depósito de aquellos perros guardianes de las numerosas huertas del barrio de San Lázaro”.

“Sin dato evidente sobre el origen de este nominativo, puede también conjeturarse que en esta calle habría en algún tiempo algunos corrales para depósito de aquellos perros guardianes de las numerosas huertas del barrio de San Lázaro”. Pelota (cuadra 6 del jirón Camaná): “‘De la Pelota’ se denominó después esta arteria urbana porque en ella funcionó un establecimiento para el juego vasco de la pelota, a que tan aficionados fueron los antiguos limeños”.

“‘De la Pelota’ se denominó después esta arteria urbana porque en ella funcionó un establecimiento para el juego vasco de la pelota, a que tan aficionados fueron los antiguos limeños”. Huevo (cuadra 5 del jirón Tacna): “Según Ricardo Palma, encontraron en un corral de gallinas de esta calle un cascarón del que salió un basilisco o pollo fenomenal; y que por novelería iba el pueblo a visitar el corral”.

Calle las mariquitas. Foto: archivo PUCP

¿Cómo hicieron las autoridades para llevar un registro de todas estas calles?

El hecho de tener un nombre por cada calle ocasionó que Lima tenga una gran cantidad denominaciones para diferentes lugares. Además, Jesús Cosamalón señala que dichas nomenclaturas no estaban definidas, por lo que podían modificarse con el tiempo: “ Las calles cambiaban de nombre constantemente; cuando ocurría algo resaltante, la llamaban de otra forma. Tampoco existía numeración ”.

No obstante, Cosamalón indica que esto ni significó un problema debido a que, como la capital era pequeña y sus habitantes tenían referenciado cada lugar, por ende, no era necesario que las autoridades lleven un registro exacto de donde residía cada persona.

“ Lima era una ciudad de 30.000 o 40.000 habitantes, quizá en la época de la Independencia se llegaba a 60.000, por lo que todos se conocían, al igual que algunos pueblos del interior del país. Por este motivo, no existía un control de la población que obligaba a que las personas indiquen donde viven ”, argumentó.

El peculiar nombre forma parte de las emblemáticas calles del Centro Histórico de Lima. Foto: composición LR/La República

¿Cómo se delimitaron las nuevas calles de Lima?

El nombre de estas se modificó en 1862, cuando Mariano Bolognesi diseñó un plan que consistió en cambiar las calles por jirones largos y se tomó un modelo de nación, con nombres de departamentos, provincias y ríos del Perú. La única excepción fue el Jirón de la Unión, ya que se encontraba al medio y muchos jirones cambiaban de nombre.