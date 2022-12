Feriado bancario 2022: ¿atenderán los bancos este 30 y 31 de diciembre en Chile?

Todos los años, las fiestas de Año Nuevo traen consigo un feriado bancario en Chile, lo cual significa que la población no podrá recibir atención presencial de las distintas entidades financieras durante el 31 de diciembre, último día del año. ¿Qué pasará este 2022? Algunas personas creen que, debido a que la fecha cae esta vez en día sábado, el receso de las sucursales podría trasladarse a otro día cercano, como el 30 de diciembre o el 3 de enero.

Para resolver esta duda, debemos revisar cuidadosamente lo que dicen las normas actualmente vigentes en Chile. Por ello, aquí te explicamos de forma detallada qué pasará con la atención y horarios de los bancos los días 30 y 31 de diciembre.

¿Qué día es feriado bancario en Chile 2022?

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley General de Bancos, son feriados bancarios “los días sábado de cada semana y el día 31 de diciembre de cada año”. Durante estos días, se establece que no habrá atención presencial al público.

No obstante, al caer el 31 de diciembre en un día sábado, la fecha no se corre y, por ello, el feriado bancario no aplica en esta ocasión. De esta manera, tanto el viernes 30 de diciembre como el martes 3 de enero (el lunes 2 es feriado) las oficinas bancarias recibirán público con normalidad.

Las sucursales de los bancos atenderán con normalidad este viernes 30 de diciembre. Foto: El Mercurio

“En ningún caso deberán considerarse esos días (los feriados bancarios) como festivos o feriados para los efectos legales, excepto en lo que se refiere al pago y protesto de letras de cambio”, señala la mencionada norma.

Tanto BancoEstado como Banco Santander, Banco Falabella, Banco BCI y otros mantendrán abiertas sus sucursales en su horario habitual durante este viernes 30 de diciembre, mientras que estas permanecerán cerradas el sábado 31.

¿El lunes 2 de enero de 2023 es feriado irrenunciable?

La atención presencial de los bancos en Chile también quedará suspendida durante este lunes 2 de enero, al ser considerado un día feriado debido a que el 1 de enero (feriado irrenunciable por Año Nuevo) cae en un día domingo.

Así lo establece la Ley 20983 en su artículo único: “al recaer el 1 de enero en día domingo, el lunes 2 siguiente será feriado”. No obstante, este no es un feriado irrenunciable, por lo que los comercios funcionarán con normalidad durante este día.