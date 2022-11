Qatar 2022: ¿cuántas son las probabilidades de pasar a octavos de una selección que pierde en su debut?

Los encuentros recién empiezan y los resultados no dejan de sorprender en el Mundial de Qatar 2022. La inesperada derrota de Argentina frente a Arabia Saudita en la primera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 ha sido muy comentada en redes sociales. No obstante, las posibilidades de avanzar a la próxima instancia todavía son altas. Aquí te contamos qué dicen los cálculos con respecto a los ganadores de Copas del Mundo pasadas.

El periodista español ‘Mister Chip’ recuerda que, desde que se dan tres puntos por victoria y solo pasan los dos primeros, existe 2,7% de probabilidades de que un país que perdió en su debut, sea capaz de llegar a la final de la codiciada Copa del Mundo. Con ello se refiere al caso de España en Sudáfrica 2010 y a la selección argentina en 1990. Mientras que las posibilidades de que pasen a octavos de final llega a ser hasta un 11%.

Por otro lado, menciona que solo ocho equipos en la historia de los mundiales han logrado llegar a la apreciada final tras perder en su encuentro debut.

¿Qué países perdieron en su debut y llegaron a la final?

Son cuatro las selecciones que empezaron con el pie izquierdo su debut mundialista y luego pudieron reponerse hasta llegar a la codiciada final:

1982: Argelia 2 vs. Alemania 1 (Finalista)

Argelia 2 vs. 1 (Finalista) 1990: Alemania 1 vs. Argentina 0 (Finalista)

Alemania 1 vs. 0 (Finalista) 1994: Irlanda 1 vs. Italia 0 (Finalista)

Irlanda 1 vs. 0 (Finalista) 2010: Suiza 1 vs. España 0 (Campeón)

¿Cuántos mundiales ha jugado Messi?

Leo Messi se encuentra participando en su quinto Mundial de fútbol en 2022. El icónico futbolista argentino ha disputado las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 sin ganar ninguno de ellos, el más cercano fue la final de 2014, pero su equipo perdió ante Alemania (1-0), y Qatar probablemente sea el último Mundial de su carrera como jugador.