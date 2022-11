¿Por qué no hay Pizza Hut ni Domino’s Pizza en Argentina?

Argentina es uno de los países más fanáticos de la pizza. Este alimento, llevado a tierras gauchas por los inmigrantes italianos, es uno de los más populares para reuniones familiares, en las salidas a la calle o en cualquier otra ocasión. No obstante, Pizza Hut y Domino’s Pizza no tienen un solo local en este país.

Y no se trata de que no lo hayan intentado: tuvieron algunas incursiones hace unas décadas, pero fracasaron. En cambio, cadenas de hamburguesas y otras comidas, como McDonald’s y Burger King, sí tienen éxito allí. ¿Por qué dos de las mayores marcas de pizza a nivel mundial no conquistaron este mercado?

¿Qué pasó con Pizza Hut y Domino’s Pizza en Argentina?

La primera de ambas franquicias de comida en llegar a Argentina fue Pizza Hut en 1983, aunque su paso fue muy breve, ya que no logró competir con las pizzerías tradicionales.

Luego, retornó a mediados de los años 90 con el grupo de inversión Bestov Foods de Goard y Eduardo Mestre, en asociación con The Exxel Group. Sin embargo, tampoco tuvieron éxito esta vez y cerraron en 1998 después de traspasar 17 de sus 20 locales a la cadena Romanaccio.

Local de Pizza Hut en Argentina en 1985. La cadena tuvo dos incursiones en dicho país, las que no duraron mucho. Foto: Historia de Belgrano / Twitter

El tercer intento de Pizza Hut por entrar al mercado argentino ni siquiera vio la luz: estaba programado para 2010, pero fue retrasado a 2013 y finalmente abandonado.

En cuanto a Domino’s Pizza, su primera y de momento única incursión en Argentina fue también en los años 90; no obstante, tampoco tuvo buenos resultados y, aunque años después anunciaron su posible regreso, no se ha concretado nada hasta ahora.

¿Por qué Pizza Hut y Domino’s Pizza fracasaron en Argentina?

Diversos especialistas del marketing y la gastronomía coinciden en mencionar varios factores como responsables del fracaso de Pizza Hut y Domino’s Pizza en Argentina:

La pizza americana vs. la pizza argentina

La pizza americana que comercializan Pizza Hut y Domino’s Pizza es muy diferente a la pizza que se consume tradicionalmente en Argentina, con mucha más masa y queso mozzarella, además de gran variedad de ingredientes.

“Se hablaba de que era un producto muy americano, como menospreciando eso. Era una masa media mazapán, con una mozzarella que no era la que se usa en el mercado argentino (tenía manchitas marrones porque se quemaba rápido producto de la receta)”, detalló Sebastián Ríos Fernández, fundador de Almacén de Pizzas, al diario La Nación.

“Eso que hicieron estas cadenas es no entender al argentino. Una pizza baja, finita y con salsa boloñesa arriba acá no camina”, comentó por su parte Pietro Sorba, periodista y escritor gastronómico.

La pizza argentina se destaca por su masa y su gran cantidad de queso. Foto: Clarín

De hecho, la pizza italiana tiene también una masa fina, por ello dicho autor aseguraba en 2018 que solo había cinco pizzerías de ese tipo en Buenos Aires.

Una versión asegura que, cuando los inmigrantes italianos llegaron a Argentina, cambiaron la receta económica por una más abundante al hallar gran cantidad de alimentos.

La preferencia por lo propio

Algunos intentaron argumentar que el fracaso de Pizza Hut y Domino’s se debió a que funcionaban como cadenas; no obstante, existen pizzerías con varios locales dentro de la misma Argentina que tienen éxito, como Kentucky, La Continental y Almacén de Pizzas. Todas ellas son argentinas.

Además, la cultura de las pizzerías ‘de barrio’ también está muy fuertemente arraigada. “No es un nicho tan simple. Con las hamburguesas, a las cadenas americanas les fue bien, pero con la pizza no”, sostuvo Sorba.

El precio

Otro detalle que estas cadenas estadounidenses no analizaron con más cuidado fue el precio de su producto. En su segundo intento de conquistar el mercado argentino, Pizza Hut ofrecía pizzas con el doble del valor que las competidoras, tal como recuerda el medio Cronista.

La pizzería Kentucky es una de las cadenas más populares de Buenos Aires. Foto: Picasa

¿La época?

No obstante, algunos autores también precisan que Pizza Hut y Domino’s ingresaron al mercado argentino en el momento equivocado: los años 80 y 90, cuando el gusto local no era tan receptivo a las nuevas propuestas.

“Yo creo que si hoy hacen otro intento, por ahí les va bien porque los jóvenes ahora están más dispuestos a probar otras cosas y a cambiar sus gustos. Como con Starbucks. Muchos pensaban que iba a ser un fracaso en el país y no lo fue”, señaló Ríos Fernández.

En los últimos años han comenzado a surgir algunos negocios de pizza estilo americano en Buenos Aires con éxito moderado, como Sbarro, Hell’s Pizza y Tomasso.