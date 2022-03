Pedro Castillo: ¿qué opina la oposición sobre la vacancia presidencial?

El debate por la moción de la vacancia presidencial será este lunes 28 de marzo desde las 3.00 p. m. El presidente Castillo ya ha confirmado su asistencia al hemiciclo del Congreso para defenderse de las distintas acusaciones que el Legislativo ha mostrado en su contra.

Esta segunda moción de vacancia fue presentada por la bancada de Renovación Popular el último lunes 14 de marzo y contó con el respaldo de 76 congresistas, que conforman las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú y Podemos Perú. El legislador no agrupado Edward Málaga también apoyó la iniciativa.

¿Qué opina la posición sobre la vacancia presidencial?

Avanza País, con 10 votos, es una de las bancadas que sufragará en bloque a favor de la vacancia. Alejandro Cavero, congresista de aquella agrupación, señaló en una entrevista a RPP que este proceso es la “salida” a la crisis política.

“Yo no solamente veo la vacancia como una manera de sancionar políticamente delitos y la incapacidad moral que pueda tener el presidente de la República, la vacancia es una salida a la crisis ”, expresó.

Por otro lado, Renovación Popular, con nueve votos, también votará en bloque. El vocero alterno, Alejandro Muñante, señaló para canal N lo siguiente:

“No estamos en el plano de la corroboración delictiva porque no somos un órgano jurisdiccional para poder determinar si hay o no delito. La vacancia presidencial es un juicio subjetivo y político sobre los cuestionamientos que se están dando ”,

Fuerza Popular, una de las agrupaciones que se han mostrado críticas al Gobierno de Castillo, votaría a favor de aquel proceso en bloque. El congresista Héctor Ventura, en una entrevista a RPP, comentó que su bancada escuchará al presidente al momento de decidir su voto.

“ Necesitamos que el presidente venga a responder todos esas interrogantes que se están generando semana a semana con estos casos de corrupción. El presidente tiene esa obligación”, señaló el Presidente de la Comisión de Fiscalización.

En el lado de Alianza por el Progreso, la posición se encuentra divida entre los parlamentarios. César Acuña, líder del partido, enfatizó que el proceso que se sigue actualmente en el Parlamento ha sido impulsado por las “acciones del Gobierno”.

“Enfrentamos una vez más un proceso de vacancia presidencial, motivado directamente por acciones del Gobierno. Los congresistas deberán votar en función de los sagrados intereses de la patria y no intereses personales, asumiendo responsablemente las consecuencias de su decisión”, escribió en su cuenta de Twitter.

¿Cómo sería la votación por la vacancia presidencial?

Si bien legisladores de diversas bancadas han expresado que todavía no cuentan con la cantidad necesaria de votos y se encuentran todavía en conversaciones para lograr adhesiones, la parlamentaria de Avanza País, Norma Yarrow, ha expresado que hasta el momento tienen 76 votos.

“Para ser honesta, no existen todavía los votos (para la vacancia). Hay aproximadamente 76 votos. No sabemos qué está haciendo el presidente con su bancada. No sabemos si ‘Los Niños’ van a reaccionar ante la desgracia que está pasando en nuestro país”, dijo Yarrow en diálogo con RPP.

A pesar de ello, según cálculos políticos de La República, se ha contado que los votos en contra ascienden a 58. Solo Perú Libre, Perú Democrático y Juntos por el Perú suman 44. En Somos Perú, una parte votaría en contra; Podemos apoyaría lo mismo y APP está divido. En AP se estima que la mayoría rechazaría la vacancia.