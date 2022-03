Indignación. La actitud de que tuvo la terna arbitral en el Perú vs. Uruguay al no revisar públicamente el centro que lanzó Miguel Trauco, el cual parecía dentro del arco, causó enfado en la ciudadanía. Por no esclarecer la situación en el momento, cámaras de transmisión alternas a la oficial se filtraron en redes sociales, lo que ocasionó que se desate el furor.

La selección de Luis Suárez y Federico Valverde clasificó a Qatar 2022, mientras que la de Lapadula, Gallese y Paolo Guerrero quedó en la lucha por el repechaje. Los seleccionados y exconvocados no dudaron en pronunciarse, así como miles de compatriotas.

El capitán Paolo Guerrero se refirió al polémico gol no convalidado a la Blanquirroja y criticó fuertemente a la Conmebol por no utilizar correctamente el VAR.

“Con todo respeto a la Conmebol, a los árbitros y todas las personas que pertenecen al VAR, pero esto no es justo, es inaceptable. Espero que hagan algo porque en este partido se jugaba mucho y todo el mundo lo sabe. Espero que aparezca un responsable, nos estarían quitando una clasificación a un mundial”, escribió el delantero en su cuenta oficial de Instagram.

Historia de Paolo Guerrero. Foto: Instagram

Al finalizar el encuentro, todos los jugadores de la Bicolor fueron a increparle al árbitro por qué no había revisado el VAR. Sin embargo, no obtuvieron respuesta y salieron del campo de juego. En el traslado a los camerinos, un periodista de América TV le preguntó a Carlos Zambrano sobre la jugada y este respondió que “siempre es la misma m...”.

En la conferencia de prensa tras el partido, Christian Cueva se mostró preocupado por el gol no cobrado ante Uruguay y señaló que muchas veces es complicado reclamar porque los árbitros amenazan.

La ‘Foquita’ Farfán mostró su enfado en sus redes sociales, así como su incomodidad porque el juez principal nunca fue a revisar videos. Si bien el ‘10 de la Calle’ no se expresó con palabras, publicó emojis que denotaban su molestia.

La reacción de Farfán durante la jugada de Trauco que pudo ser gol ante Uruguay. Foto: Instagram

Gianluca Lapadula evitó comentar la controversia surgida a raíz del supuesto gol no convalidado. “¡A seguir luchando! ¡Siempre juntos!”, fue la publicación del ‘Bambino’ en sus cuentas oficiales.

Mensaje de Gianluca Lapadula. Foto: Twitter

Pedro Gallese publicó en Instagram un mensaje en la misma línea que Lapadula: convencido de que el destino mundialista de la selección peruana todavía no está saldado. “Esto aún no termina”, escribió el portero.

Fotografía que subió Pedro Gallese luego del partido contra Uruguay. Foto: captura de Instagram.

Alexander Callens declaró para las cámaras de Movistar Deportes contra el arbitraje por no revisar en el VAR la polémica jugada.

“Le dije que lo revise y me dijo que sí lo revisó. Me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado, eso es un robo. Anda al VAR, lo tienen que llamar. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, señaló el defensor con gran enojo.