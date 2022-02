Biden: ¿cuáles son las sanciones que anunció el presidente en contra de Rusia?

El presidente de Estados Unidos Joe Biden se pronunció sobre la situación que viene atravesando Ucrania tras ser atacada por Rusia el pasado jueves 24 de febrero; motivo por el cual el mandatario anunció nuevas sanciones y limitaciones con respecto al territorio liderado por Vladimir Putin.

En ese sentido, el jefe de Estado norteamericano agregó que diseñaron diversas sanciones que tendrán un impacto a largo plazo del país atacante.

“ Esto va a imponer un costo severo a la economía rusa, tanto de inmediato como con el tiempo . Hemos diseñado estas sanciones a propósito para maximizar un impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto en Estados Unidos y nuestros aliados”, afirmó Biden a través de una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca.

En tanto, Biden aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin posee toda la responsabilidad por atacar a Ucrania. “Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra. Y ahora él y su país asumirán las consecuencias” , sentenció.

Por otro lado, el mandatario confirmó que su país no será parte de la guerra. “Nuestras fuerzas no estarán involucradas en el conflicto, no irán a luchar a Ucrania; EE. UU. defenderá cada territorio de la OTAN con toda la fuerza posible”, subrayó.

En tanto, Joe Biden sostuvo que, además de Estados Unidos, los 27 miembros de la Unión Europea y los integrantes del G7 participarán en aplicar las siguientes medidas restrictivas:

Limitar la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes para ser parte de la economía global.

Detener la capacidad de financiar y hacer crecer el ejército ruso.

Deteriorar su capacidad para competir en la economía de alta tecnología del siglo XXI.

Bancos rusos sancionados por Estados Unidos que en conjunto tienen alrededor de US$ 1 billón en activos.

Agregó que, “también estamos bloqueando otros cuatro bancos importantes. Eso significa que todos los activos que tienen en Estados Unidos serán congelados”.

¿Qué es G7?

El G7 es la abreviatura del Grupo de los Siete, un conjunto económico y militar de países que se encuentra representada por las siete de las principales economías del mundo:

Alemania

Canadá

Estados Unidos

Francia

Italia

Japón

Reino Unido

