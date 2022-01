¿Piensas viajar?: atento a los requisitos para acceder al transporte aéreo nacional

Muchas familias están aprovechando las vacaciones durante la temporada de verano para viajar por el país. Ante esto y para evitar algún contratiempo en sus planes, es necesario conocer las recomendaciones dispuestas para acceder al transporte aéreo nacional.

Por ello, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha considerado las medidas dispuestas por el Gobierno para este servicio y las coordinaciones efectuadas con el Ministerio de Salud (Minsa):

- Los pasajeros del servicio de transporte aéreo nacional mayores de 12 años solo podrán abordar si acreditan su dosis completa de vacunación en el Perú o en el extranjero. En caso no hayan completado el esquema de vacunación contra el coronavirus, con dosis completas según su edad, deberán presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar.

- A partir de hoy lunes, 31 de enero de 2022, la obligación de contar con la dosis de refuerzo será para las personas mayores a 40 años, quienes se encuentren habilitadas para recibir el fármaco, según protocolo vigente. En caso contrario, deberá presentar la prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar.

- Importante considerar que, en todos los casos, la exigencia de la prueba molecular únicamente aplica a aquellas personas que, de acuerdo a los protocolos vigentes, ya les corresponde la siguiente dosis. Así, por ejemplo, si a una persona mayor de 40 años, aún no se le exige la dosis de refuerzo o tercera dosis (pues recientemente ha sido dada de alta frente a la COVID-19 y aún no ha transcurrido el periodo exigido para aplicarle su tercera dosis, o el caso de una persona que aún no cumple los tres meses para aplicársela) no deberá presentar la prueba molecular.

- La verificación del cumplimiento del esquema completo de vacunación debe realizarse con el carnet físico o virtual conjuntamente con algún documento oficial de identidad.

Empresas deben estar atentas a las disposiciones

El Indecopi exhortó a las aerolíneas a estar atentas a todas las disposiciones dadas por las autoridades y a prestar sus servicios con el debido cumplimiento de las normas. Para ello, deben realizar las siguientes obligaciones: