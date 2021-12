¿Qué dijo el sujeto que captó a una niña en La Molina tras ser detenido?

El último 21 de diciembre, la denuncia sobre la desaparición de una menor alertó a las autoridades. Asimismo, en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Molina se registró cómo un sujeto, identificado como Víctor Andrés Cano Merino, de 42 años y con el alias de ‘Triángulo’, se llevaba a una niña de 8 años desde la puerta de su casa.

Tras siete horas de incertidumbre, la menor fue dejada otra vez en la puerta de su hogar por el mismo individuo, quien posteriormente fue capturado por la Policía. El sujeto, que se dedicaba a ser cobrador de transportes públicos ocasionalmente, fue interceptado en San Juan de Lurigancho, en su vivienda ubicada en la zona de Mariscal Cáceres.

PUEDES VER: Menor de 8 años secuestrada en La Molina fue dejada en la puerta de su hogar tras horas de incertidumbre

Los agentes del Escuadrón de Emergencia Este 1, en coordinación con detectives de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri, lo apresaron en su casa, donde también lo interrogaron.

Según declaró Víctor Andrés Cano, se contactó con la niña hace aproximadamente un mes por medio de la red social Facebook , donde la menor le habría dicho que tenía 14 años y no 8. Asimismo, según fuentes policiales, el sujeto se hacía pasar por mujer, lo que le facilitó ganarse la confianza de la pequeña y coordinar una salida.

“A las 5.45 estaba yendo a su casa. Ella me dijo que tenía 14 años, pero cuando vi las noticias recién me enteré que tenía 8. La capté por Facebook, estábamos conversando por ahí. Me identifiqué como Andrés y ella como Tatiana”, señaló el hombre.

“Me he contactado hace casi un mes. Solo ayer (la saqué de su casa), porque me dijo que su papá le pegaba, que estaba harta, me dijo que quería salir. Me movilicé desde acá, mi casa, y tomé un carro hasta La Molina. Conozco la casa porque ella me dio la dirección (…) Cuando la vi, le pregunté por su edad y ella me dijo que tenía 14. Le dije que no parecía y le pedí su DNI. ‘No lo tengo’, me dijo. Bueno, salimos y nos fuimos caminando por dos cuadras. Conversábamos sobre su papá, por qué la golpeaba”, añadió Víctor Cano.”

Asimismo, manifestó que llevó a la menor al centro comercial Real Plaza de Puruchuco donde pasearon y fueron a ver la película de Spider-Man: no way home.

“Como les digo, hemos entrado al cine a las 9.30 p. m. y a las 11.45 p. m. que ha terminado la película de Spider-Man. Solo estábamos viendo la película, señor”, indicó el sujeto a los agentes policiales. “Esta es la primera vez (que capto a menores de edad). Qué le voy a mentir. Tengo un teléfono, los demás están malogrados. La regresé porque ya era tarde y ya me quería venir (a mi casa)”, manifestó.

Captura del sujeto

Según el jefe de esa división, coronel Franco Moreno, los agentes recibieron una llamada con “una información importante” sobre el paradero del captor de menores. Lo que facilitó encontrar e intervenir al sujeto.

Asimismo, durante la labor policial se encontraron los “elementos” que usó el individuo para captar a la menor, así como el polo y demás prendas con las que fue registrado por las cámaras de seguridad del distrito de la Molina.

“Este es un delito grave. Se le encontró el polo, gorro y zapatillas. Además, confesó que había captado a la menor hace un mes haciéndose pasar por una persona de sexo femenino. El hombre pretendía fugar, pero no se lo hemos permitido”, declaró el vocero policial en diálogo a La República.

“Este sujeto se ha declarado confeso de que la captó hace un mes, haciéndose pasar por una persona de sexo femenino”, señaló la Policía.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).