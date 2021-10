Josh Cavallo, el primer futbolista profesional en actividad que se declara gay

El futbolista australiano Josh Cavallo se declaró abiertamente homosexual . Mediante un video en sus redes sociales, el deportista lanzó un conmovedor mensaje para enfrentar a los tabúes que enmarcan al mundo del deporte. Con esta acción se sienta un antes y un después en el campo del fútbol, ya que es el primero y en actividad que se manifiesta como parte de la comunidad LGTBIQ+.

Cavallo, el primer futbolista de la liga australiana que decide hablar de su orientación sexual mientras está en actividad. Foto: Twitter Josh Cavallo

¿Quién es Josh Cavallo, el primer futbolista en actividad que se declara gay?

Vive en la ciudad de Adelaide, en Australia, y desde pequeño su pasión fue el fútbol, deporte que logró conquistar. En la actualidad pertenece al plantel del Adelaide United, donde juega como mediocampista.

A sus 21 años de edad, Josh se convierte en un referente al expresar su orientación sexual mientras tiene contrato con uno de los clubes de su país. “Hola a todos, aquí Josh Cavallo. Estoy en mi casa en Adelaide. Hay algo personal que debo compartir: soy futbolista y soy gay”, dijo al iniciar su potente mensaje, el cual fue compartido por su equipo y otras figuras.

“Al crecer, siempre he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza, vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir mi sueño desde niño. Todo lo que quería era jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, aseguró Cavallo en el video.

“De niño, siempre sentí la necesidad de ocultarlo porque estaba avergonzado. Solo quiero jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, comentó. “Tratar de rendir al máximo de tu capacidad y mantener esta doble vida es agotador, es algo que nadie quiere experimentar”, subrayó.

Para finalizar, el deportista enfatizó: “Soy Josh Cavallo, soy futbolista y estoy orgulloso de ser gay”.

Deportistas y clubes le muestran apoyo a Josh Cavallo

Tras la declaración del australiano Josh Cavallo, quien dio a conocer al público que es homosexual, varios personajes del deporte se hicieron presentes y le manifestaron su incondicional apoyo.

El primero en dejar su mensaje fue Gerard Piqué. “Hola, Josh Cavallo. No tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero agradecerte este paso que das. El mundo del fútbol está muy atrasado y tú nos ayudas a avanzar”, escribió el capitán del Barcelona FC.

Mensaje de Piqué a Josh Cavallo. Foto: Twitter

Por su lado, Antoine Griezmann hizo lo propio y compartió la publicación de Cavallo declarando su admiración con el australiano. “Orgulloso de ti, Josh Cavallo”, plasmó en sus redes sociales.

Mensaje de Antoine Griezmann a Josh Cavallo. Foto: Twitter

Javi López, compañero de Cavallo y excapitán de Espanyol, también mostró su soporte. “Felicidades por tu valentía y orgulloso de ti”, expresó.

Asimismo, clubes como Liverpool, Barcelona, Arsenal, Urbas Fuenlabrada, Real Sporting y otros respaldaron la valentía del futbolista de 21 años.

Mensaje de apoyo del Barcelona a Cavallo. Foto: Twitter

“Eres una inspiración para millones. Todos merecen el derecho a ser ellos mismos”, compartió el Ársenal.