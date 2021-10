Qué dijo Cristiano Ronaldo luego de la caída del Manchester United vs. Liverpool

Cristiano Ronaldo es un ídolo sin filtros. Muchas veces ha expresado sin tapujos su incomodidad sobre varias cuestiones, y hoy no es la excepción, ya que su equipo el Manchester United ha sufrido una goleada de grandes proporciones ante el Liverpool, lo que ha puesto en entredicho la continuidad del director técnico del club, Ole Gunnar Solskjaer. Tanta fue la decepción de los hinchas que uno de los jugadores, Harry McGuire, tuvo que pedir disculpas a la afición debido a este incómodo momento.

Mohamed Salah convirtió un doblete en la goleada parcial del Liverpool sobre el Manchester United. Foto: AFP

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo luego de la derrota del Manchester?

Como se sabe, Liverpool goleó 5-0 al Manchester United, y los tres últimos goles del equipo ganador fueron de Mohamed Salah. Tras el frustrante momento de los red devils, el astro portugués escribió un mensaje en sus redes sociales donde se dirige a la hinchada y enfatiza en que no deben haber excusas para poder obtener triunfos en las siguientes fechas de la Premier League. Manchester United está séptimo en la tabla a ocho puntos del líder, lo que dificulta sus posibilidades de ganar la liga inglesa.

A través de su Instagram, Cristiano Ronaldo ha dejado un mensaje motivador a los hinchas del Manchester United, pese a la derrota. Foto: Instagram.

“A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces, el puntaje no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!”, escribió el futbolista.