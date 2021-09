Para este inicio de jornada el precio del dólar en Venezuela hoy jueves 2 de setiembre se cotiza a 4 127 024,2257 bolívares en bancos según el BCV. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 4 127 024,2257 bolívares por dólar.

Para DolarToday el precio del dólar se cotiza en 4 138 043,82 bolívares por dólar, mientras que el valor desciende en el portal Monitor Dólar a 3 972 440,61 bolívares por moneda estadounidense.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría chavista, declaró eSTE miércoles 1 de setiembre la “inexistencia, ineficacia e invalidez” de dos acuerdos de la Cámara en 2018 y 2019, cuando tenía mayoría opositora, en los que no reconoció las elecciones en que fue reelegido como presidente Nicolás Maduro y, por tanto, su proclamación como mandatario. De esta manera, el parlamento venezolano declaró inexistente el acuerdo que no reconoció a Maduro como mandatario.

¿Qué es el BCV?

El Banco Central de Venezuela (BCV) es el organismo económico responsable de velar por la política económica, estabilidad monetaria y de precios y es el único autorizado para emitir la moneda de curso legal en Venezuela.

¿Qué es y por qué es importante el tipo de cambio?

El tipo de cambio es el precio de la moneda de un país (divisa) en términos de otra y es importante porque nos ayuda a saber cuántas unidades de moneda nacional deben pagarse para obtener una moneda extranjera.