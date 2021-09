Las eliminatorias sudamericanas 2021 continúan en un fecha triple a partir de hoy, jueves 2 de septiembre, con varios encuentros programados a lo largo de este mes. Las selecciones de Colombia vs. Bolivia, Ecuador vs. Paraguay, Argentina vs. Venezuela, Chile vs. Brasil y Perú vs. Uruguay se enfrentan en busca de subir en la tabla de posiciones y mantener sus lugares en lo alto para llegar a la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

A continuación te dejamos una guía de todos los horarios y canales en los que podrás ver todos tus encuentros favoritos.

¿Qué partidos se juegan hoy por las eliminatorias sudamericanas?

Las selecciones de Brasil, Argentina y Ecuador buscarán mantener sus posiciones en lo alto de la tabla de eliminatorias sudamericanas 2021, donde ocupan las tres primeras posiciones. Por otro lado, Uruguay, Colombia, Paraguay y Chile intentarán ascender ganando sus respectivos cotejos. Finalmente, los conjuntos de Bolivia, Venezuela y Perú lo darán todo para abandonar las últimas posiciones y darle aires nuevos a la hinchada.

Colombia vs. Bolivia

El partido Bolivia vs. Colombia se juega desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Foto: composición/AFP

Horarios:

Perú : 3.00 p. m.

Bolivia : 4.00 p. m.

Colombia : 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Canales:

Perú : Movistar Plus

Colombia : Caracol TV, Caracol Play

Bolivia : Tigo Sports, COTAS TV

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Chile: TNT Sports HD, Estadio TNT Sports

Paraguay: GEN TV

Argentina: TV Pública

Uruguay: VTV+

Brasil: SporTV 2.

Ecuador vs. Paraguay

El choque Ecuador vs. Paraguay se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Foto: composición/AFP

Horarios:

Perú : 4.00 p. m.

Ecuador : 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Canales:

Perú : Movistar Deportes

Ecuador : El Canal del Fútbol (app y sitio web)

Paraguay : Tigo Sports

Colombia: Caracol

Argentina: TyC Sports y TyC Sports Argentina

Brasil: Sport TV, Canais Globo

Uruguay: VTV

Bolivia: Tigo Sports

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports 3

Venezuela: TLT

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+.

Argentina vs. Venezuela

El partido Argentina vs. Venezuela se jugará en el Estadio Olímpico UCV de Caracas. Foto: composición/AFP

Horarios:

Perú : 7.00 p. m.

Venezuela : 8.00 p. m.

Argentina : 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Canales:

Perú : Movistar Plus, Movistar Play

Venezuela : TLT, TLT Play

Argentina : TyC Sports, TV Pública, TyC Sports Play

Colombia: Caracol Play

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Bolivia: Tigo Sports 2, COTAS TV, Cotas Play

Paraguay: GEN TV

Chile: TNT Sports 2, Estadio TNT Sports

Uruguay: GolTV

Brasil: SporTV 3

Chile vs. Brasil

Chile y Brasil se miden en los cuartos de final de la Copa América 2021. Foto: AFP

Horarios:

Perú: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Canales:

Perú : Movistar Plus, Movistar Play

Chile : TNT Sports HD, Estadio TNT Sports

Brasil : Sport TV, Canais Globo

Argentina: TyC Sports, TV Pública, TyC Sports Play

Colombia: Caracol Play

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Bolivia: Tigo Sports 2, COTAS TV, Cotas Play

Paraguay: GEN TV

Uruguay: GolTV

Venezuela: TLT, TLT Play

Perú vs. Uruguay

Paolo Guerreo irá por su quinto gol ante la selección uruguaya por las eliminatorias. Foto: Andina

Horarios:

Perú : 8.00 p. m.

Uruguay : 10.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Canales:

Perú: Latina Deportes, Movistar Deportes y Movistar Play para Perú

Uruguay: VTV+

Argentina: TyC Sports y TV Pública.

Bolivia: COTAS TV y Tigo Sports

Brasil: EI Plus

Colombia: Caracol y Caracol Play.

Chile: Chilevisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Paraguay: Tigo Sports

Venezuela: TLT, Meridiano TV y TVES.

Recuerda que La República Deportes te traerá el minuto a minuto con las últimas incidencias y marcadores en vivo de todos los encuentros de esta fecha de las eliminatorias sudamericanas 2021.