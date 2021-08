Para este inicio de jornada el precio del dólar en Venezuela hoy martes 31 de agosto se cotiza a 4.134.298,04 bolívares en bancos según el BCV. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 4.134.298,04 bolívares por dólar.

Para DolarToday el precio del dólar se cotiza en 4.140.633,92 bolívares por dólar, mientras que el valor desciende en el portal Monitor Dólar a 4.052.957,48 bolívares por moneda estadounidense.

Mientras tanto, en otras noticias de Venezuela, una usuaria de nombre Kelly Ayary compartió un video en su cuenta de Twitter donde contaba cómo había sido discriminada al intentar ingresar a una tienda en el Centro Comercial Propatria, Caracas. La joven compartió en el clip, que cuenta con más de 450.000 visualizaciones, cómo quiso entrar a la tienda Balú en su silla de ruedas y no le permitieron el ingreso. “Iba a entrar a comprar y me corrieron, porque no se puede entrar en silla de ruedas. Las personas en silla de ruedas no pueden entrar a Balú”, comentó.

¿Qué es el BCV?

El Banco Central de Venezuela (BCV) es el organismo económico responsable de velar por la política económica, estabilidad monetaria y de precios y es el único autorizado para emitir la moneda de curso legal en Venezuela.

¿Qué es y por qué es importante el tipo de cambio?

El tipo de cambio es el precio de la moneda de un país (divisa) en términos de otra y es importante porque nos ayuda a saber cuántas unidades de moneda nacional deben pagarse para obtener una moneda extranjera.