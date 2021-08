‘Spider-Man: no way home’: así reaccionó Tom Holland a la filtración del tráiler

La grabación en baja calidad del supuesto tráiler de la esperada película de Spider-Man: no way home se hace viral en internet. Esto ha generado diversas reacciones entre los fanáticos, quienes no han dudado en lanzar interpretaciones, y una peculiar respuesta del actor principal de la cinta : Tom Holland.

“¡No están listos!” escribió en su cuenta de Instagram el actor americano, dando una respuesta indirecta a las imágenes que han circulado en el internet del tráiler.

Por su parte, la productora Sony —encargada de llevar a la pantalla grande la tercera entrega de la saga Spiderman que tiene como protagonista a Tom Holland— actuó rápido y empezó eliminar las cuentas que sigan compartiendo las imágenes filtradas del tráiler. De igual forma, algunos tuits con el adelanto de la película han sido eliminados por derechos de autor.

Spider-Man: no way home tendrá su estreno el próximo 17 de diciembre de 2021 tras suspender la filmación debido a la pandemia de la COVID-19 que afectó al mundo.

¿Cuál es la trama principal de Spider-Man 3?