Ojala pudieras ver cómo estalla mi corazón cada vez que me regalas una risita. Debes saber que mamá es tu amiga, que siempre y para siempre voy a estar a tu lado.

Eres mi ego, ¿sabes qué? No necesito que me demuestres más de ti, solo quiero que recuerdes que simplemente por ser mi niño me haces sentirme inmensamente feliz.