Día del Niño: ¿cómo incrementar el aprendizaje a través de la lectura en tiempos de virtualidad?

El Día del Niño es una fecha para recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre de las crisis y los problemas del mundo. Es una celebración que nos ofrece un punto de partida para llevar a cabo medidas inspiradoras para defender y promover a través de diálogos y acciones a favor de ellos.

Por eso es importante que los padres de familia reflexionen sobre qué acciones tenemos que llevar a cabo para su buen desarrollo. Por ejemplo, el saber cuánto influye la lectura en el aprendizaje de los más pequeños de la casa es una de estas. Gracias a los libros los niños pueden potenciar su imaginación, extender su vocabulario, expresar mejor sus ideas y desarrollar muchas capacidades.

La virtualidad como parte del aprendizaje

Sin embargo, en tiempos de pandemia por la COVID-19, donde la virtualidad se ha vuelto parte del día a día, el escenario ha variado y con ello las medidas necesarias para llevar esas acciones de aprendizaje.

En ese sentido, Romina Silman, gestora del proyecto literario Leer es bonito, nos indica formas de incentivar el aprendizaje a través de la lectura en los más pequeños de la casa en estos tiempos.

Ofrecerle las mejores herramientas para que ellos descubran el placer de la lectura

Colocando ante ellos las obras literarias que más merezcan su tiempo y atención, estimulando un entorno que respalde esta actividad y generando espacios de discusión y conversación acerca de lo leído.

Dejarlos ser libres

No se debe imponer a los niños que lean, esto solo hará que se alejen de los libros porque sentirán que es un deber y no una elección. Lo deseable es que ellos sean capaces de tener la libertad de decidir si leen, qué leer, cuándo y de qué forma (individual o acompañados, en voz alta o baja, etc.).

No juzgarlos

Genera una conversación con preguntas abiertas y que tengan más de una respuesta posible, que vayan más allá de las típicas del ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, porque podrían sentir rechazo. Por el contrario, las interrogantes podrían ser: ¿te gustó el libro?, ¿qué hubieras hecho en el lugar del personaje?, ¿qué le preguntarías al autor si lo conocieras?

No prohibirles o evitar que el niño haga una actividad paralela

Si están conversando sobre un libro o leyendo juntos y el niño se pone a jugar con plastilina, a colorear, a saltar o hacer otra actividad, permítele continuar. No sabemos a ciencia cierta qué pasa por la mente del niño y qué pensamientos se están desprendiendo a partir de la lectura del libro. Sin querer, es posible que nosotros interrumpamos un proceso creativo y de imaginación valioso.

Relaciona la historia con la realidad

Es fundamental que el niño pueda asociar la historia leída con sus propias experiencias de vida. De esta forma el niño podrá reflexionar sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea, descubrirá que la literatura se trata de eso, de encontrarse y reflejarse en las páginas de los libros. El efecto será el de mayor placer en la lectura y por supuesto que el niño tenga las ganas de repetir la experiencia lectora, lo cual lo conducirá a buscar un nuevo libro para leer.

Talleres virtuales

En el marco de este tema, la especialista Romina Silman continuamente realiza talleres todos los meses de manera virtual a niños entre los 8 y 13 años. El 16 de agosto, dará inicio a una nueva clase y el libro que se abordará en esta nueva edición es Narnia: El león, la bruja y el armario de C. S. Lewis.