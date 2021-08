El viernes 13 es una fecha temible para los supersticiosos y amantes de la numerología o la astrología. Pero ¿sabes a qué se debe el miedo que inspira esta jornada en la que debemos reformular ciertas conductas para no invocar “energías negativas”?

A continuación, te contaremos algunos detalles de esta icónica fecha que pone los pelos de punta a más de uno y sabrás por qué viernes 13 o martes 13, entre otras incógnitas.

¿Cómo surge el día de la mala suerte el viernes 13?

El surgimiento de esta fecha particular se debe a un acontecimiento histórico ocurrido durante la última etapa de la Edad Media, conocida como baja Edad Media. La creencia en cuestión hace alusión al viernes 13 de octubre de 1307 que significó para un poderoso grupo durante el sistema feudal y el fortalecimiento de la iglesia, su persecución y extinción.

Por ese motivo, lo que podría tildarse como fobia al viernes 13 ha quedado registrada y extendida en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos, mientras que el martes 13 es propio de los países hispanohablantes.

Origen del viernes 13

El viernes 13 de octubre de 1307 se inició la persecución contra los caballeros templarios, un grupo que había surgido durante las famosas Cruzadas y servido a los propósitos iniciales de fortalecimiento militar y religioso del periodo. Los caballeros templarios, como se les conocía, fueron una de las órdenes monásticas militares católicas más importantes.

Sin embargo, tras la pérdida de la Tierra Santa y los rumores extendidos en torno a una secreta ceremonia de iniciación crearon una gran desconfianza que acabaría con la destrucción de dicha cofradía. En 1307 se inició el proceso de prisión, tortura y muerte por la hoguera de un gran número de sus integrantes.

Significado del viernes 13

El viernes 13 de cualquier mes es considerado un día de mala suerte en la mayor parte de las culturas anglosajonas, de forma similar a lo que ocurre en Hispanoamérica con el martes 13.

Los expertos aseguran que el temor a esta fecha puede tener un trasfondo religioso, ya que, en la última cena asistieron 13 personas, los 12 apóstoles y Cristo. Por otro lado, a Jesús lo crucificaron al día siguiente, que coincidía en viernes.

¿Por qué el viernes 13 es considerado un día de mala suerte?

La razón por la que el número 13 goza de mala fama la podemos encontrar en la Biblia: el libro del Apocalipsis habla del Anticristo en el capítulo 13 y en la última cena hubo 13 personas (12 discípulos y Jesús), el cual terminó en traición y muerte.

Otra de las referencias a esta creencia popular también se encuentra en la tradición anglosajona: la muerte del dios Baldur se dio mientras los 12 doce grandes dioses se encontraban cenando. Baldur había sido invitado a la cena.

¿Qué no se debe hacer el viernes 13?

Algunos creen que no es bueno usar la escoba, cambiar las sábanas, lavar la ropa o darle vuelta al colchón. También se recomienda no ver películas de terror en viernes 13, ya que no es prudente sumarle mayor angustia a la superstición de las personas.

También se considera que en esta fecha es mejor no empezar nada nuevo, ya sea proyectos, trabajo o una relación amorosa. No olvides levantarte con el pie derecho, eso podría ayudar a mitigar su angustia.