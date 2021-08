El Viernes 13, más que un día de mala suerte, es un día de tendencias y de debate: algunos piensan que es un día de catástrofes y de un mal destino, mientras otros creen que no es un día por el que uno deba preocuparse. Pese a ello, siempre habrá memes que grafiquen con humor dicha situación, y se burlen de las supersticiones de uno y otro lado.

En esta nota te compartimos los más divertidos memes por el viernes 13 para que puedas compartir en tus redes sociales con tus contactos de Facebook o WhatsApp. También puedes revisar las mejores frases por esta fecha, ingresando a la siguiente nota.

Los mejores memes del viernes 13

Para disfrutar bien el día, Jason puede invitarte una copia.t

Jason no podía faltar en esta fiesta

Jason también se tornó muy olímpico en estos días

Y sí que para Jason será un día de mucho trabajo

Una de las ocupaciones favoritas de Jason un Viernes 13 es también cantar en los carros, al estilo de Raphael

Y si algunos piensan que hubo tiempos peores, se remontan a las cuarentenas que tuvimos por la COVID-19

El viernes 13 puede servir para una buena juerga

Y para la ocasión, Jason siempre se podrá elegante

¿Por qué el viernes 13 es considerado un día de mala suerte?

La razón por la que el número 13 goza de mala fama la podemos encontrar en la Biblia: el libro del Apocalipsis empieza por el capítulo 13 y en la última cena hubo 13 personas (12 discípulos y Jesús), el cual terminó en traición y muerte. Otra referencia también se encuentra inmersa en la tradición anglosajona: la muerte del dios Baldur se dio mientras los 12 doce grandes dioses se encontraban cenando. Baldur había sido invitado a la cena.

¿Qué no se debe hacer el viernes 13?

Algunos creen que no es bueno usar la escoba, cambiar las sábanas, lavar la ropa o darle vuelta al colchón. También se recomienda no ver películas de terror en viernes 13, ya que no es prudente sumarle mayor angustia a la superstición de las personas. Por último, es mejor no empezar nada nuevo, ya sea proyectos, trabajo o una relación amorosa. No olvides levantarte con el pie derecho, eso podría ayudar a mitigar su angustia.