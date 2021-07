Los peruanos recientemente hemos tenido el feriado por Fiestas Patrias, en el que se celebró el bicentenario de la independencia. Muchos lo han podido disfrutar, mientras que otros han trabajando en esos días, esperando que los feriados perdidos sean cobrados. Sin embargo, todavía quedan algunas fechas festivas este 2021.

En esta nota podrás saber cuáles son las fechas que quedan como no laborables en lo que resta del presente año:

Próximos feriados 2021 en Perú

AGOSTO

Lunes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

SETIEMBRE

No hay feriados

OCTUBRE

Viernes 8 de octubre: Combate de Angamos

NOVIEMBRE

Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

DICIEMBRE

Miércoles 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Sábado 25 de diciembre: Navidad

Diferencia entre feriado y día no laborables

Los feriados son días de descanso para los trabajadores del sector público y del sector privado, y no afectan su salario. Hay casos de trabajadores que reciben una triple remuneración por ese día laborado.

Mientras que los días no laborables son ordenados por el Gobierno, y deben compensarse. En el caso de los trabajadores del sector público, las horas no trabajadas se recuperan; mientras que en el sector privado el día no laborable se cumple de manera opcional, según acuerdo entre empleadores y trabajadores.