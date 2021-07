Este miércoles 28 y jueves 29 de julio serán feriados en Perú por las Fiestas Patrias 2021, que en esta ocasión coinciden con el Bicentenario de la independencia y la transmisión del mando presidencial. Si bien estas fechas serán un descanso para varios trabajadores del sector público y privado, hay otros que deberán laborar en ellas de todos modos. ¿Cuánto me deben pagar si ese es mi caso?

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) explicó recientemente cuáles son los montos o compensaciones de otro tipo que les corresponde a los empleados en distintas situaciones, de acuerdo con la normativa vigente. Revísalos, a continuación.

¿Cómo calcular cuánto me pagarán si trabajo los feriados 28 y 29 de julio?

Tal como indica la CCL, la remuneración que podrás recibir si trabajas durante los feriados de 28 y 29 de julio puede variar según los casos contemplados por el Decreto Legislativo 713 y las normas laborales excepcionales emitidas durante el estado de emergencia:

Feriados remunerados

Los días 28 y 29 de julio son feriados debidamente remunerados para el sector público y privado de todo el país, sin obligación de prestar servicios.

Trabajo en feriados sin descanso sustitutorio

Si un trabajador del sector privado acuerda con su empleador laborar los días 28 y 29 de julio sin descansos sustitutorios posteriores, tendrá derecho a recibir el triple de su pago diario por cada día: uno por el feriado, otro por el trabajo y un tercero por trabajar en día feriado sin descanso sustitutorio posterior.

Trabajo en feriados con descanso sustitutorio

Si, en cambio, el empleado del sector privado acuerda trabajar en las fechas mencionadas con un descanso sustitutorio, recibirán el pago mensual ordinario al compensarlas con otros días.

Trabajo remoto

Las personas que laboren desde su domicilio descansan los días 28 y 29 de julio y tienen derecho a recibir el pago por los feriados, sin trabajar. Si en este caso se acuerda con el empleador trabajar en esos días sin descanso sustitutorio, debe recibir el triple de su remuneración diaria.

Trabajadores con licencia remunerada, compensable

Los empleados con licencia remunerada compensable durante el estado de emergencia percibirán en su boleta de pago de julio los importes por los feriados de Fiestas Patrias, sin haber laborado. Tales fechas son pagadas íntegramente y no están sujetas a una compensación posterior.

Trabajadores con descanso médico

Si un trabajador está con descanso médico durante los días 28 y 29 de julio, que coinciden con los primeros 20 días de descanso de 2021, tendrá derecho a la remuneración por los feriados sin laborar; pero si el descanso comienza en el día 21, recibirá de su empleador el pago de tales fechas como subsidio reembolsado por EsSalud.

Trabajadores con COVID-19

Los trabajadores con descanso médico confirmados por hisopado positivo de COVID-19 tienen derecho a recibir de su empleador subsidios durante los primeros 20 días, con cargo a su reembolso posterior por parte de EsSalud.

Acuerdo para laborar en feriados

Las empresas que acuerden laborar durante los días 28 y 29 de julio, con la aceptación de sus trabajadores, deben determinar la forma de compensar estas fechas con otros días laborables posteriores. De lo contrario, los empleados cobrarán un monto diario triple.

Descanso semanal que coincide con los feriados

Aquellos trabajadores en esta situación recibirán su remuneración mensual de forma ordinaria y sin pago adicional por Fiestas Patrias.

Trabajadores que estén gozando de vacaciones

En caso el trabajador se encuentre en sus vacaciones anuales durante los días 28 y 29 de julio, no tendrá derecho al pago por tales feriados, pues la empresa le canceló sus remuneraciones, incluidas las de Fiestas Patrias, antes del descanso vacacional.

En todos los casos de triple remuneración diaria, se entiende que una de las tres está incluida en el pago ordinario mensual.

¿El 30 de julio será feriado?

Hasta el momento, el Gobierno no ha establecido al viernes 30 de julio como un día feriado o no laborable. No obstante, diversas asociaciones del sector turístico, como la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) y la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) han hecho esta propuesta para facilitar la reactivación de dicho rubro.

¿Qué otros días feriados le quedan al 2021?

Estos son los feriados que restan en Perú durante este 2021:

Lunes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Viernes 8 de octubre: Combate de Angamos

Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Miércoles 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Sábado 25 de diciembre: Navidad.

