Jeff Bezos, fundador de Amazon y actual persona más rica del mundo, viajará al espacio este 20 de julio a bordo de New Shepard, la nave de su empresa Blue Origin, junto con otros tres tripulantes. Este evento marcará un hito para el naciente rubro del turismo espacial.

La misión, que durará unos 12 minutos, se producirá unos días después del viaje hecho por el multimillonario Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, quien alcanzó el borde inferior del espacio con su nave Unity.

No obstante, Bezos negó que los aviones espaciales de esa última empresa puedan considerarse como tales, pues no superan la línea imaginaria de Karman, ubicada a 99,7 kilómetros de la Tierra y usualmente considerada la frontera de la atmósfera con el espacio exterior. En contraste, el New Shepard tiene planeado elevarse a más de 100 km de la superficie.

¿Cuándo será el viaje de Jeff Bezos al espacio?

Jeff Bezos despegará hacia el espacio en la nave New Shepard este martes 20 de julio desde Launch Site One, una instalación ubicada 40 kilómetros al norte de Van Horn, en el desierto de Texas (Estados Unidos). El lanzamiento está programado para las 8.00 a. m. (hora local y de Perú).

¿Dónde ver la transmisión del viaje de Jeff Bezos al espacio?

La página oficial de Blue Origin (www.blueorigin.com) transmitirá en directo el lanzamiento de la nave New Shepard que llevará a Jeff Bezos al espacio. La transmisión iniciará una hora y media antes del lanzamiento (6.30 a. m. de Perú).

El viaje de Jeff Bezos al espacio está programado para las 8.00 a. m. (hora peruana) de este 20 de julio. Foto: Forbes

¿Quiénes acompañarán a Jeff Bezos en su viaje al espacio?

El multimillonario exdirector general de Amazon irá al espacio acompañado de su hermano Mark, financista que dirige la Fundación Familiar Bezos y que trabaja como bombero voluntario. La encargada del despegue será Wally Funk, una expiloto de 82 años que se convertirá en la astronauta de mayor edad en la historia.

Asimismo, el viaje también tendrá al tripulante más joven de todos los tiempos: Oliver Daemenen, un neerlandés de 18 años que es el primer cliente pago de la firma.

Por otra parte, quien no se presentará es el ganador de una subasta de 27,9 millones de dólares por un asiento. Dicha persona, cuya identidad es anónima, aseguró que el evento entraba en conflicto con otros compromisos que debía atender. No obstante, formará parte de un viaje futuro.

¿Cómo funciona la nave que llevará a Jeff Bezos al espacio?

Para llegar al espacio, la nave New Shepard empleará un motor de hidrógeno líquido /oxígeno líquido, sin emisiones de carbono, y acelerará tras el despegue a velocidades que sobrepasan el Mach 3. De acuerdo con Blue Origin, su cohete es más ecológico que el de Virgin Galactic, empresa rival.

Comparativa entre los viajes espaciales de Virgin Galactic y Blue Origin. Infografía: AFP

¿Qué es Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos?

Blue Origin es una firma fundada por Jeff Bezos en el año 2000, con el propósito a futuro de construir colonias espaciales flotantes con gravedad artificial, en las cuales millones de personas podrían vivir y trabajar.

Esta compañía no se dedicará únicamente al turismo espacial, pues Bezos también espera volverse un importante subcontratista de las misiones de la NASA. Hasta ahora, el primero en lograr colaboraciones de este tipo es Elon Musk con SpaceX, que desde 2020 ha llevado a varios astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Actualmente, Blue Origin desarrolla el New Glenn, un cohete orbital de carga pesada; y trabaja en un módulo de aterrizaje lunar que espera poder negociar con la NASA como parte del programa Artemis.

Con información de EFE y AFP