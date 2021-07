¿Qué dice mi signo hoy? Horóscopo diario 12 de julio por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy lunes 12 de julio? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Sus cualidades

Son entusiastas, siempre creen en sus proyectos y se sienten ganadores de cualquier competencia. No les falta iniciativa, para todo aquello que se requiere un paso adelante, son los primeros en acelerar. Son rápidos, no les temen a los errores y tienen espíritu constructivo. Son luchadores, fuertes, competitivos, generosos y apasionados.

Aries hoy

Es posible que encabeces un proyecto para salvar una situación compleja a nivel laboral, tus decisiones resaltarán. En el amor, el orgullo no te permite reconocer los errores que has cometido.

Tauro

Signo de Tierra

Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Tauro hoy

Ya has tomado la decisión de embarcarte en un nuevo proyecto, pero antes de iniciarlo decidirás asesorarte por alguien de más experiencia. Solo así conducirás al éxito todo lo que comiences.

Géminis

Su polaridad es masculina

De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Géminis hoy

Intentas ganar en una batalla que no ha sido necesaria y que solo afecta los lazos que te unían con esa persona. Aún puedes cambiar las cosas y sanar esas heridas, depende ti la reconciliación.

Cáncer

Sus defectos

Son demasiado susceptibles, cuando alguien los trata con dureza, llegan a ofenderse al instante. Como casi siempre están sujetos a sus estados emocionales, pueden ser algo inconstantes en sus decisiones. Les puede costar entrar en acción, prefieren un estado de reposo antes que una vida llena de aventuras. Tienden a ser dependientes, a veces llegan a ser algo posesivos y absorbentes.

Cáncer hoy

Hay alguien que pretende afectar tu imagen laboral complicando o frustrando los procesos que vienes avanzando. Sabrás identificar la situación y encontrarás herramientas para neutralizarlo.

Leo

Su regente planetario es el Sol

Su cualidad elemental es caliente y seco, por tal motivo la fertilidad se ve afectada, no favorece al crecimiento. Es el más grande y luminoso de los planetas, se lo relaciona con ideas de poder, autoridad, brillo, fama y reconocimiento. Es significador natural de éxito. Rige desde la juventud hasta los 42 años, período de la vida donde se logra mayor autoafirmación. Un Sol destacado hace a la persona magnánima, justa y honrada. Bien dispuesto, acerca a los cargos públicos, da renombre y el favor de los poderosos.

Leo hoy

Llegan a tu mente ideas geniales que desearás plasmar tanto en tu trabajo, como en los proyectos que deseas realizar. En el camino encontrarás las herramientas y personas adecuadas, confía.

Virgo

Su cualidad es Mutable

El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Virgo hoy

Alguien que pretende medir sus conocimientos contigo intentará ridiculizar o quitarles valor a tus sugerencias. Nadie logrará opacarte si mantienes tu constancia y la exigencia que te caracteriza.

Libra

Sus cualidades

Tienen tacto, son diplomáticos, no pueden hacer algo que dañe o perjudique a otro. Posee una gran sensibilidad social, es educado, cortés, actúa con amabilidad y suavidad. Es amistoso, extrovertido, tiene una tendencia pacifista y conciliadora. Además de buen juicio, sentido de la armonía y balance.

Libra hoy

Tendrás que convencer a un compañero o superior de las ideas que tienes en mente desarrollar, depende de ti convencer y resaltar. En el amor, esa persona es atractiva, pero algo inmadura.

Escorpio

Su regente planetario es Marte

En astrología clásica, Marte es seco y caliente, aspectos contrarios a la vida. Por lo tanto, está relacionado con la guerra, el pleito, el combate y la competencia. Según la teoría hipocrática de los cuatro humores, Marte tiene relación con el temperamento colérico y la bilis amarilla. Bien dispuesto, de personas valientes, vigorosas, rápidas para competir, iniciar o pelear. Mal dispuesto, tiende a los accidentes, las operaciones quirúrgicas; da una personalidad arrogante, una inclinación a buscar el pleito; les encanta el debate por su gusto por la polémica y la confrontación.

Escorpio hoy

Culminas exitosamente una labor que te había demandado mucho esfuerzo y comenzarás otra actividad más satisfactoria, será un día de agotador, pero de excelentes resultados.

Sagitario

Características del signo

Es el exilio de Mercurio, el planeta de la clasificación, la razón, la comunicación y la inteligencia. Los Sagitario tienen dificultades para mirar lo práctico (Mercurio), siempre ven el panorama amplio, sin discriminaciones de ningún tipo, ni reflexiones. El exceso de optimismo con el que contemplan la vida puede ser perjudicial pues al ser un signo de optimismo tiende a nublar la razón que acompaña a cada decisión.

Sagitario hoy

Un superior podría presionarte a seguir una pauta laboral que no te resulta del todo confiable. Expón tus puntos de vista diplomáticamente y sin mostrarte en contra, solo así te escuchará.

Capricornio

Arcano del Tarot: el diablo

Cuando la ignorancia y los miedos, contrarios a la verdad del espíritu, empiezan a invadir nuestra mente, es cuando el diablo y sus cadenas pueden apoderarse de nosotros. En el arcano XV del Tarot Rider Waite aparece un ser monstruoso, distorsionando la imagen arquetípica de los cuatro arcángeles elementales: Alas de murciélago contrarias a las de águila, representante de Acuario; cuerpo sólido y tosco, como el aspecto más desagradable de la energía de Tauro; patas de cabra degradando el cuerpo felino de Leo; y, por último, las garras de ave rapaz para simbolizar lo más corrupto de la energía de Escorpio. El personaje levanta la mano derecha haciendo el mudra o un gesto de “alto” y dibujada en la palma de su mano se encuentra el símbolo de Saturno, el planeta de los límites. Este personaje no existe y representa la mentira. Para vencerlo, es importante trascender la materia y sus placeres, pues en ellos se esconden las cadenas que nos harían presa de nuestras propias pasiones, de nuestro lado más sombrío. En adivinación, esta carta simboliza la mentira, las ambiciones, las adicciones, las fuerzas malignas, las obsesiones, las dependencias y los enemigos.

Capricornio hoy

Esa actividad que parecía paralizada empieza a avanzar positivamente, será un día satisfactorio laboralmente. En el amor, muestra más seguridad, esa persona te siente muy inestable.

Acuario

Sus cualidades

Es muy humanitario, tiene un fuerte sentido de ayuda, especialmente a los más necesitados. Muchos de ellos participan en grupos de apoyo a favor del medio ambiente, animales o en defensa de las minorías. Es muy original, tiene ideas brillantes y siempre apuesta por lo novedoso, gustan de la vanguardia y la tecnología. Idealista, reformador, valora la amistad y el bienestar del grupo.

Acuario hoy

Intentarás calmar los ánimos exaltados de un compañero que deseará confrontar con alguien del entorno. Tu intervención y actitud conciliadora evitará que se genere un clima hostil a tu alrededor.

Piscis

Signo de Agua

Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Piscis hoy

Te podría tentar el realizar alguna compra o inversión que no sería del todo favorable, sé cuidadoso con tus gastos. En el amor, necesitas aclarar las dudas que te genera la actitud de esa persona.