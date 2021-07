Amazon cerró el 2020 como la cuarta empresa más rica del mundo solo superada por Microsoft, Aramco y Apple, que ostentan el tercero, segundo y primer lugar respectivamente.

Su fundador y ex CEO, Jeff Bezos, se ha convertido en una de las personas más ricas del mundo en los últimos años. Según Business Insider, su fortuna actual se calcula en un estimado de 203.000 millones de dólares.

A sus 57 años, el magnate ha decidido alcanzar sus metas en sus otras compañías: Bezos Earth Fund, The Washington Post, la compañía espacial Blue Origin y el Amazon Day 1 Fund.

La historia de Amazon y Jeff Bezos

En el año de 1994, Amazon iniciaba sus primeros pasos, con Jeff Bezos siempre a la cabeza. La empresa que empezó siendo una librería online, hoy ofrece servicios de cloud computing, televisión y música en línea, marcas propias de ropa para mujeres, hombres, bebés, niños y hasta de comida.

La figura de Bezos no ha estado casi nunca lejos de la polémica. Ahora, a propósito de su salida, diversos medios han hecho énfasis en la fortuna que el ex CEO acumula. Por ejemplo, el portal Techspot señaló: “Al igual que otras compañías tecnológicas, Amazon vio sus resultados finales y los precios de sus acciones dispararse durante la pandemia y eso benefició a Bezos”.

¿Cómo nació Amazon?

Todo empezó en un garaje de la ciudad de Seattle en Washington, unos días de un puente por feriado. Cadabra fue el nombre con el que la gran empresa surgió, pero se lo cambió al poco tiempo de un año porque generaba confusión. Así como Jeffrey Preston Jorgensen cambió su apellido a Bezos cuando su padrastro cubano, Miguel Bezos, lo adoptó legalmente.

Bezos eligió el nuevo nombre con un diccionario en la mano empezando así por la letra “a” para encargarse de que siempre se ubicara entre las primeras posiciones de los listados alfabéticos y el resto lo escogió inspirado en el río más grande del mundo, el Amazonas, porque su ambiciosa apuesta era convertir a Amazon.com en la tienda online de libros más gigantesca del mundo.

¿Por qué surge la idea de vender libros?

De acuerdo a lo manifestado por el propio Bezos en algunas entrevistas, en el momento en que le surgió el interrogante de qué vender a través de internet, lo único claro que tenía en principio era que el negocio ya tenía que estar en la red.

Pero si para elegir el nombre correcto se dio la tarea de hacer todo un análisis, para seleccionar el producto no podía ser menos. Fue por esa razón que, en palabras de Bezos: “Hice un listado con los productos que me generaban un menor costo, pero que a la vez tenían una demanda universal, y los libros cumplían con ambos requisitos para esa época. ¿Quién no leía sobre novelas, historia, arte, música y cualquier cosa en aquellos años? Todo el mundo. Por tanto, ¡el negocio perfecto eran los libros! “, expresó el magnate.

¿Cómo fueron los primeros años de Amazon?

Amazon abrió sus puertas oficialmente el 16 de Julio de 1995, justo al año siguiente de haber surgido la idea y de un largo año de arduo trabajo por parte de su creador junto con la ayuda de sus primeros trabajadores, para dejar completamente lista la página web.

El modelo de negocio de Jeff Bezos era claro: una estrategia basada en la profundidad por catálogo ofreciendo a sus usuarios más de un millón de libros. Con tan solo dos meses de ser fundado, Amazon rompió fronteras y llegó a 45 países del mundo y todos los 50 estados de Estados Unidos, con ventas de 20.000 dólares a la semana.

Para 1998, Amazon decide incluir a su e-commerce nuevas categorías de productos apostándole a la música en CD, videos en DVD, software y videojuegos. Luego, en el año 2000, la compañía dio un vuelco total transformándose a un marketplace y permitiendo a sus usuarios encontrar y vender una variedad de productos y servicios en línea con los más altos niveles de calidad y garantía del mercado.

¿Qué vende Amazon en la actualidad?

Desde el 2002, Bezos crea Amazon Web Services, el proveedor de Cloud Computing más grande en la actualidad con 5.490 millones de dólares por ingresos del primer trimestre del 2018, lo que representa solo el 10% de las ganancias totales de la empresa.

Para el 2005 lanzó su programa de suscripción Amazon Prime, la cual consiste en el envío de productos comprados en su tienda online en un plazo máximo de 48 horas de forma gratuita. Sin embargo, en la actualidad este servicio de suscripción incluye además televisión en línea con una amplia oferta de música, películas y fútbol americano exclusiva de la plataforma.

Además, por si esto fuera poco y no le bastara, Bezos con Amazon ingresó a competir en el mundo de la moda con más de 70 marcas propias de ropa para niños, bebés, hombres y mujeres de distintos estilos o tallas.