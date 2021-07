El programa Cuarto Poder de América TV podría tener un nuevo conductor. Se trata del periodista y economista Sebastián Salazar Núñez. Las suposiciones surgieron luego de su repentina aparición en un avance del espacio dominical, que fue difundido en las redes sociales el último viernes 2 de julio.

Cabe precisar que la reciente emisión del programa fue dirigido por Melissa Peschiera, quien aclaró que Mávila Huertas no habría renunciado, sino que se encontraba con descanso médico.

Sin embargo, la visita de Salazar Núñez a la casa televisiva y su exhibición en el avance incentivaron las dudas sobre un posible cambio en los conductores del programa.

Además, Salazar no estaría solo, pues la periodista Tatiana Alemán sería la coconductora. En la siguiente nota, conoce más al voceado y probable conductor del programa estrella de canal 4.

¿Quién es Sebastián Salazar?

Sebastián Salazar es la tercera generación de periodistas con ese apellido. Es el nieto de Arturo Salazar Larraín, quien también fue congresista, e hijo mayor del conocido comunicador Federico Salazar.

Al igual que su progenitor, se desempeñaba como presentador de noticias. Trabajó en N Noticias, el programa que se transmitía por Canal N.

En los últimos días pasó a ser tendencia en las redes sociales tras una sorpresiva aparición en un adelanto de Cuarto Poder, programa que sale al aire los domingos por América TV.

El joven aparición en un video en la cuenta oficial de América TV, donde anunció un extracto de lo que será el programa del domingo.

Biografía de Sebastián Salazar

Es el mayor de tres hermanos que tuvo Federico Salazar en su primer compromiso. Estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También se formó en economía e hizo su maestría en economía aplicada con especialización en economía financiera en la Universidad Johns Hopkins. A esta última profesión se dedicó los últimos años luego de alejarse de la pantalla chica.

¿A qué se dedica el hijo de Federico Salazar?

Sebastián Salazar, al igual que su padre, sigue la profesión de periodista. Sin embargo, también tiene la carrera en economía, en la que estuvo laborando en los últimos tiempos.

¿Sebastián Salazar estará en Cuarto Poder?

En un corto video, Salazar pronunció unas palabras para anunciar el contenido del programa del domingo 4 de julio. Ello genera interrogantes sobre si sería el que reemplace de Mávila Huertas. Cabe indicar que la empresa televisiva aún no ha confirmado dichos cambios.

“Los ‘Cargachos’, las nuevas rutas para sacar la cocaína de los laboratorios del Vraem a puro músculo y una investigación que volverá a remecer al país. Como siempre, este domingo en Cuarto Poder”, manifestó el periodista.

En tanto, Huertas dejó un mensaje en redes sociales para dilucidar las dudas de sus seguidores, quienes comentaban que había renunciado a América Televisión.

“Aquí ya nos vamos a dormir, deseando que mañana inicie una buena semana. No han sido tiempos fáciles, pero deseo que no les falte salud ni el amor de su familia y amigos. A veces de las situaciones más difíciles surgen grandes oportunidades. Gracias en especial a ustedes, a los que no voy a mencionar, pero saben perfectamente quiénes son”, expuso en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Peschiera informó a la opinión pública que su compañera se encuentra delicada de salud. “Está en medio de un descanso médico. Ella no ha renunciado, ella va a volver”, expresó con énfasis.