Los cuartos de final de la Copa América culminarán con los duelos Argentina vs. Ecuador y Uruguay vs. Colombia. Las selecciones dejarán todo en la cancha por su pase a las semifinales del campeonato. No te pierdas todas las incidencias de cada juego aquí.

El choque entre argentinos y ecuatorianos se jugará en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. La Albiceleste quiere seguir con su racha de triunfos en la Copa América. En tanto, Ecuador buscará dar un golpe en la mesa y eliminar a Lionel Messi y compañía.

Por otro lado, uruguayos y colombianos protagonizarán un partido de pronóstico reservado. Ambas escuadras se verán las caras en el estadio Mané Garrincha.

Fixture de los cuartos de final Copa América 2021

Este es el fixture de los cuartos de final de la Copa América adaptado al horario peruano.

Fecha Hora Partido Estadio Viernes 2/7 4.00 p. m. Perú vs. Paraguay Olímpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiania) Viernes 2/7 7.00 p. m. Brasil vs. Chile Olímpico Nilton Santos (Río) Sábado 3/7 5.00 p. m. Uruguay vs. Colombia Nacional Mané Garrincha (Brasilia) Sábado 3/7 8.00 p. m. Argentina vs. Ecuador Olímpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiania)

Ver los cuartos de final en vivo Copa América 2021

Estos son los canales a cargo de la transmisión de la cita continental.

Argentina: TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports

Colombia: RCN, Caracol TV, Win Sports +, DirecTV Sports

Chile: Canal 13, TNT Sports, DirecTV Sports

Ecuador: ECDF, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, SNT, Trece, DirecTV Sports

Perú: América TV, DirecTV Sports

Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports

Venezuela: IVC Networks.

Equipos clasificados a semifinales de la Copa América 2021

El viernes 2 de julio se iniciaron los cuartos de final de la Copa América. En el primer encuentro se enfrentaron Perú y Paraguay. Tras un empate 3-3 en el tiempo reglamentario, la selección peruana logró imponerse por 4-3 en la definición por penales y clasificó a las semifinales.

El compromiso de fondo enfrentó a Brasil y Chile. El anfitrión también pasó a la siguiente etapa luego de vencer a La Roja por 1-0.

Semifinales, tercer puesto y final