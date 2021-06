Según informó CNN, Britney expresó durante su declaración: “No soy feliz, no puedo dormir. Estoy enojada, deprimida. Mi padre y mi agencia deberían estar en la cárcel. Quiero mi vida de vuelta. Quiero demandar a mi familia y compartir mi historia”.

La cantante pop sostuvo a lo largo de más de 20 minutos: “merezco tener una vida”, e indicó que la tutela impuesta por la Corte es “abusiva y absurda”. También, manifestó que su padre, James Parnell Spears, la ha controlado por varios años y desea que ello termine.

Después de conocerse las conmovedoras declaraciones de la cantante, diversos famosos le enviaron sentidos mensajes de apoyo, y sus millones de fanáticos alrededor del mundo la siguen apoyando desde la campaña en línea #FreeBritney.

¿Por qué el padre de Britney tiene la tutela de la cantante?

Desde el 2008, cuando la cantante enfrentó una crisis de salud mental, su carrera, tratamientos médicos y finanzas han estado en manos de tutores legales en un arreglo conocido como “tutela”.

El acuerdo ordenado por una corte le dio a su padre, James Spears, control sobre su patrimonio, de unos 60 millones de dólares, así como sobre otros aspectos de su vida.

Desde entonces, la cantante ha intentado despojar a su padre de ese poder mediante mecanismos legales, pero no lo ha logrado.

¿Qué otros detalles reveló Britney en su declaración ante el Tribunal Superior de los Ángeles?

La cantante reveló diversos detalles durante su testificación. Por ejemplo, que no puede tener otro hijo, pues presenta un DIU (dispositivo intrauterino) dentro de su cuerpo, el cual le impide procrear, que no puede casarse con su actual novio, Sam Asghari, y que incluso no puede salir a pasear en auto junto a él.

Indicó que en el 2019 fue obligada a consumir litio para prevenir manías y trastorno bipolar. “Es una droga fuerte. Puedes dañarte mentalmente si lo tomas por más de cinco meses. Me sentí borracha, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Me tenían con seis enfermeras diferentes”, contó la cantante.

¿Es la primera vez que Britney pide que se termina la tutela de su padre?

No. Spears expresó en varias ocasiones su voluntad de terminar con la tutela y se negó a volver a ser evaluada por desconocidos.

Pero se trata de la primera vez que se opone públicamente al control que su padre ejerce sobre todos los aspectos públicos y privados de su vida por una decisión judicial que se remonta al año 2008, tras una etapa de comportamiento errático.

“No tiene sentido que una persona bajo una tutela legal gane dinero”, señaló la artista, quien, mientras ya tenía la supervisión legal, protagonizó un espectáculo en Las Vegas (EE. UU.) que generó millones de dólares en entradas.

Spears, además es actualmente responsable de pagar las facturas legales de ambas partes, incluidos los elevados honorarios cobrados por los abogados que trabajan para el padre en el caso.