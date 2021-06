Por segundo año consecutivo las familias de todo el Perú celebrarán el Día del Padre desde sus hogares este domingo 20 de junio debido a la inmovilización social obligatoria decretada por el Gobierno tras la situación sanitaria por la COVID-19.

Sin embargo, siendo una fecha importante para celebrar con toda la familia, es natural que te prepares para enviar un saludo muy afectuoso que no quieres demostrar solo con un buen regalo sino con algunas palabras donde plasmar tus sentimientos más profundos.

Conoce aquí algunas de las mejores frases para conmemorar la especial fecha.

Los mejores saludos para papá en el Día del Padre

“No hay palabras suficientes para felicitarte hoy, Papá. Eres ejemplo de fortaleza, honestidad y sabiduría. Te quiero y prometo siempre cuidar de ti. ¡Felíz Día del Padre!”

“Desde muy niño siempre fuiste mi ejemplo y a pesar de los años lo sigues siendo. No hay hombre en el mundo al que admire más que a ti, Papá. ¡Felíz Día del Padre!”

“De ti aprendimos a ser valientes y a nunca rendirnos, son enseñanzas que jamás olvidaremos, Papá. Déjanos retribuirte y demostrarte que jamás vamos a defraudarte. felíz Día, Papito.”

“Felíz Día del Padre para un hombre que supo guiarnos con su ejemplo y que trabajó de sol a sol para que nada nos faltara. Te admiramos, Papá y siempre te querremos. ¡felíz Día!”

Saludos para papá para enviar por WhatsApp

“Gracias por ser un maestro, un guía y un amigo, Papá. Por estar de mi lado en todo momento y por cuidarme de los peligros de la vida. Jamás dejaré de pedirle a Dios por ti, felíz Día Papá.”

“Que el cielo no permita que nada te pase y que me regale muchos Días de estos a tu lado. felíz Día, Papito, no tengo más que amor y agradecimiento para ti. Te amo.”

“Jamás me negaste tu tiempo y siempre tuviste un consejo para mí, son pequeños detalles que te hacen el maravilloso Padre que eres. Te amamos y esperamos que este Día sea inolvidable. ¡felíz Día, Papá!”

“Gracias por nuestros juegos y esos cuentos antes de dormir, gracias por tus consejos y porque siempre puedo contar contigo. Eres mi ángel y el hombre más importante en mi vida. ¡felíz Día, Papito!”

Saludos para papá para dedicar en Facebook

“Felíz Día del Padre para mi amigo, mi guía y mi compañero en los mejores y peores momentos de mi vida. Gracias, Papá por darme siempre tu amor y tu apoyo incondicional.”

“Gracias, Papá por tu gran paciencia, por tu cariño y por ser mi soporte en los momentos más difíciles de mi vida. A donde quiera que vaya siempre te llevaré muy dentro de mi corazón. ¡felíz Día, Papá!”

“Tus hijos nos sentimos orgullosos de ti, Papá. Con muy poco hiciste mucho y nos enseñaste que no hay problema que no nos deje una enseñanza. Te amamos, felíz Día, Papito.”

Saludos por el Día del Padre para mi esposo

“Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones y abundante sabiduría para que sigas siendo buen guía para nuestro hogar y gran ejemplo para nuestros hijos. ¡Felíz Día del Padre!”.

“Los años pasaron muy rápido, dibujaron arrugas en nuestros rostros y pintaron canas en nuestros cabellos, hemos criado con sabiduría a nuestros hijos. ¡Felíz Día del Padre!”.

“Me siento muy orgullosa de que seas mi esposo y Papá de mis hijos, eres un hombre admirable, trabajador, honesto y cariñoso. Te deseo un muy lindo Día del Padre”.

“Me llena de alegría ver que nuestros hijos son unas personas de bien para la sociedad y como no iba a ser así si tienen al mejor ejemplo en su Papá. ¡Felíz Día del Padre!”.

“A pesar de que este día solo se marque una vez al año en el calendario queremos recordarte que para nosotros eres importante todos siempre. ¡Felicidades en tu día!”.

“Desde el fondo de nuestros corazones deseamos que pases el mejor de los días por ser un súper Papá, el mejor de los esposos y nuestro engreído. ¡Felicidades!”.

“Me encanta el amor y dedicación que pones al enseñar a nuestros hijos a cómo caminar por la vida, sin duda eres un gran espejo para ellos. ¡Felíz Día del Padre, amor!”.

“Esposo mío, hoy es una gran oportunidad para decirte lo mucho que te amamos y lo importante que eres para nuestro hogar y nuestras vidas. ¡Felíz Día del Padre, mi amor!”.

“Nuestros hijos no pudieron tener mejor Papá que tú, estoy muy Felíz de verlos compartir tiempo y experiencias entre juegos y charlas. ¡Felíz Día del Padre, mi vida!”.

Saludos por el Día del Padre para un padre fallecido

“Amado Papá, siempre me enseñaste a enfrentar los obstáculos que encontraba en mi camino y gracias a tus enseñanzas aprendí a defenderme en la vida, pero ello no significa que te eche de menos y siempre te recordaré como un gran Padre. Feliz día Papito”.

“Me parece tan injusto que una enfermedad inesperada te haya quitado la vida, teníamos las esperanzas de que sanarías pronto, pero lamentablemente tu final ya estaba marcado. Siempre te recordaremos como un maravilloso Padre y hoy te recordamos en tu día por ser una Papá extraordinario”.

“Dios quiso llevarte de este mundo porque sabía que ya habías cumplido tu misión en esta vida. Es muy triste pasar el Día del Padre sin tenerte más con nosotros. El único consuelo que nos queda es seguir manteniéndote vivo dentro de nuestros corazones. ¡Feliz día Papá!”.

“Hoy es el Día del Padre y así ya no estés en este mundo para que te de un abrazo y un beso quiero decirte que te envío con todas mis energías y mi cariño mis saludos por tu día”.

Saludos por el Día del Padre para un hijo

“Creo que recién cuando te convertiste en Padre me di cuenta que ya no eras más mi pequeñín y que te has convertido en un gran hombre; ahora mi linda nietecita se ha convertido en mi adoración. Querido hijo, te deseo un felìz Día del Padre.”

“¡Felìz Día del Padre, mi amado hijo! Realmente ha sido maravilloso poder ser testigo de todos los momentos importantes de tu vida y ver cómo pasaste de ser un pequeño e indefenso bebé a ser un gran hombre, un excelente esposo y un inigualable Padre. Te quiero mucho.”

“Si hicieran un concurso para elegir al mejor Padre de todo el mundo yo daría todo lo que tengo para postularte porque no me cabe la menor duda que no hay un Padre más amoroso, tierno y divertido como lo eres tú. ¡felìz día!”

“Dios ha derramado innumerables bendiciones en mi vida y como si fuera poco con haberme dado a un hijo maravilloso, ahora también me bendice con hermosos nietos que parecen un par de angelitos. Querido hijo, te felicito por ser un maravilloso Padre y te deseo un felìz día.”

Saludos por el Día del Padre para un amigo

“¡Felíz Día del Padre , mi buen amigo! Eres un hombre ejemplar, capaz de dar la vida por sus hijos y sus seres queridos.”

“La experiencia de ser Padre es única, es descubrir lo maravillosa que es la vida y volver a ser niños a través de nuestros hijos. ¡Que tengas muchas felicidades en tu Día!”

“No solamente te preocupas por darle las mejores cosas materiales a tus hijos, también les das tu amor y les enseñas sobre la vida. ¡Felíz Día del Padre, mi estimado amigo!”

“Tus hijos no solamente se parecen físicamente a ti, también tienen mucho de tu forma de ser y de tus buenos sentimientos. ¡Felicitaciones en este Día del Padre!”

“Ahora que has cumplido tu sueño de ser Padre, y de tener una encantadora familia, te felicito y te deseo muchas bendiciones.”

Saludos por el Día del Padre para un hermano

“La vida en familia te ha cambiado bastante y me alegra mucho porque ahora se te ve más Felìz, eres más responsable y disfrutas mucho al estar al lado de tus hijos. Me siento muy orgulloso de ti, mi querido hermano, y te quiero felicitar en el Día del Padre.”

“Cuando te veo jugar al lado de tus hijos recuerdo aquellos momentos que compartimos siendo niños, como tú, siendo mi hermano mayor, siempre cuidabas de mí y me protegías en todo momento. ¡Felìz Día del Padre, mi hermano adorado!”

“¡Felicidades para ti en este día del Padre! Hermano, te amo con toda mi alma y por siempre te voy agradecer por los lindos sobrinos que me has mandado pues son unos niños adorables.”

“Estoy muy orgulloso por tener una hermano como tú que cumple muy bien con su rol de Padre, mi sobrinos son felices a tu lado y definitivamente Dios no me pudo haber enviado a un mejor hogar. Que tengas un Felìz Día.”

Saludos por el Día del Padre para un jefe

“Más que un jefe su actitud ha sido la de un padre, un guía que a mí y a los que conformamos el equipo nos dio las pautas para saber defendernos en el mundo laboral. Quiero desearle un feliz Día del Padre, con sinceridad y cariño, querido jefe.”

“Su familia debe estar muy orgullosa de tener a alguien como usted guiando su futuro. Alguien con su perfil humano y profesional siempre es un valor al alza. Que pase un feliz Día del Padre, querido jefe!”

“Me gustaría dedicarle hoy unas palabras de agradecimiento por todo el apoyo que usted me dio cuando llegué a esta empresa. Querido jefe, lo saludo en el Día del Padre desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, y que pase un muy feliz día.”