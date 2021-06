Este domingo 20 de junio, por segundo año consecutivo las familias de todo el Perú celebrarán el Día del Padre en sus hogares, debido a la inmovilización social obligatoria decretada por el Gobierno.

No obstante, dicho impedimento no será excusa para no agasajar al papá, abuelo o tío. Existen infinitas maneras de demostrar el aprecio por ese ser especial, desde un desayuno sorpresa hasta un mensaje personalizado.

En el caso de los amantes de la música, presentamos a continuación una selección de los mejores temas para dedicar en el Día del Padre de este domingo 20 de junio.

¿Qué canción le puedo dedicar a mi papá por el Día del Padre?

En esta fecha, la canción más sonada es “Mi viejo” del cantautor ítalo-argentino Piero. El artista lanzó el tema en el año 1969, como un homenaje a su padre. La pieza trascendió a nivel internacional e incluso el Papa Francisco aseguró que reparó la relación con su progenitor.

“Fue hace varios días que el Papa se me acercó y me dijo: ‘Piero, esa canción sirvió para que me reconciliara con mi padre. Eso nunca te lo voy a terminar de agradecer’”, declaró el músico a El Diario, periódico de Nueva York.

Piero - “Mi viejo”

Las mejores canciones para papá en el Día del Padre

Roberto Carlos - “Amigo”

Esta es una canción clásica de Roberto Carlos, que si bien puede ser dedicada a un compañero, nunca habrá un amigo más confiable y certero que nuestro progenitor.

José Luis Perales - “A mi padre”

En “A mi padre”, José Luis Perales le proclama su gratitud por todo lo enseñado, acompañado de suaves melodías que expresan el cariño del intérprete.

Vicente Fernández - “Cuando yo quería ser grande”

Fernández relata la fortaleza de su padre al criarlo y cuánto lo quiere. Además, el cantante expresa una gran angustia al pensar que su padre podría fallecer en cualquier momento.

Laura Pausini - “La meta de mi viaje”

Laura Pausini compuso la letra para su padre, en la que cuenta pasajes de su vida y cómo actuó su padre con ella y su familia.

Diomedes Díaz - “Mi muchacho”

El músico relata la historia de un padre que se ve reflejado en su hijo, relato que le trae a la mente diversos pasajes de su infancia.

Alejandro Sanz - “Ese que me dio la vida”

A pesar de que esta pieza no forma parte del repertorio de Alejandro Sanz, “Ese que me dio la vida” es una de las canciones más personales del cantante español.

Canciones para un padre fallecido

Soda Stereo - “Te para tres”

Gustavo Cerati escribió la letra de “Té para tres” al rememorar el momento en que, junto a sus progenitores, enfrenta la noticia del cáncer de su padre Juan José, que le ocasionaría la muerte en 1992.

Enrique Iglesias - “Quizás”

Enrique Iglesias tuvo una relación un poco apartada de su padre. En esta canción habla de este tipo de vínculo, en el que manifiesta que el amor de un hijo hacia un padre es incondicional.

Sandra Guevara - “Gracias por ser mí papá”

Tal como se menciona en el título, Guevara expresa su agradecimiento a su padre por ser “mi ejemplo de vida, mi maestro, mi guía”.

Tourista - “Réquiem”

Rui Pereira compuso este tema pocos meses después de perder a su padre. “¿Cuánto tiempo más debo esperar para cantarte? Y los que ya no están te vieron regresar al sol”, es el primer verso de uno de los temas más reconocidos de la agrupación nacional.