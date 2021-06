El estado de salud del futbolista danés Crhistian Eriksen, tras los acontecimientos sucedidos el último fin de semana en el encuentro que disputaba frente a Finlandia, mantiene en alerta a los hinchas del fútbol alrededor del mundo.

Jugadores, selecciones, hinchas y personalidades de distintos ámbitos han manifestado su preocupación por el deportista y han enviado sus mejores deseos así como mensajes de aliento.

Aunque el jugador de 29 años se mantiene estable, continúa bajo observación médica debido a lo inexplicable del colapso que sufrió minutos antes de concluir el primer tiempo del encuentro que disputaba como representante de Dinamarca en la Eurocopa.

¿Qué le pasó a Christian Ericksen?

El jugador del Inter de Milán cayó de pronto, sin recibir algún impacto o choque de otro jugador, durante el minuto 42 del partido. Según explicó Morten Boese, médico del equipo de Dinamarca, el jugador entró en paro cardiaco y fue atendido en el césped por los sanitarios del estadio, que intentaron reanimarlo durante casi 15 minutos. Finalmente, fue estabilizado y trasladado a un hospital.

Por su parte, el doctor Sanjay Sharma, que trabajó con Eriksen durante la estancia del danés en el Tottenham (2013-2020) y que confirmó que no tenía patologías previas, explicó que el hecho de que el futbolista esté consciente es “una muy buena señal”.

“Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena”, apuntó. Aunque, según su opinión, consideró que su carrera como futbolista posiblemente haya terminado.

Hasta el momento no se sabe con exactitud las circunstancias que llevaron a lo ocurrido. Sin embargo, el doctor, que cree que las altas temperaturas o una afección no identificada pueden haber sido la causa del incidente, aseguró que los organismos de fútbol y los médicos probablemente sean “muy estrictos” en cuanto a permitir que Eriksen vuelva a jugar.

¿Cuál es el estado de salud del jugador?

El mediocampista del seleccionado de Dinamarca se mantiene estable, pero continuará ingresado en observación en el hospital principal de Copenhague donde recibirá la atención médica requerida.

Sus compañeros, familiares y amigos tuvieron la oportunidad de visitarlo y en uno de esos encuentros la figura de Dinamarca se mostró sonriente y agradecido hacia Simon Kjaer, capitán del seleccionado escandinavo, quien contuvo a la pareja del volante en el momento de mayor tensión que se observó en el partido frente a Finlandia.

En las últimas horas y tras su colapso, el volante del Inter de Milán se pronunció al respecto y sus comentarios fueron recogidos por el medio italiano La Gazzetta dello Sport. El mensaje de Eriksen fue breve pero, sin duda, esperanzador: “Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó”, expresó.

“Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mí. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó”, agregó el futbolista a La Gazzetta dello Sport.

¿Qué pasará con Christian Ericksen en la Eurocopa?

En las últimas horas, la Unión Danesa de Fútbol compartió un comunicado oficial en el que intentó llevarle calma tanto a los fanáticos como a la prensa en general: “Esta mañana hemos hablado con Christian, que ha enviado sus saludos a sus compañeros. Su estado es estable y continúa hospitalizado para un examen más detenido”.

“La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”, concluyó Sharma, que preside el grupo de expertos cardíacos de la Federación Inglesa (FA).