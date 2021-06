La segunda vuelta de las elecciones 2021 será disputada entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, candidatos de Fuerza Popular y Perú Libre, respectivamente. Este domingo 6 de junio, los ciudadanos asistirán a los locales de votación para sufragar y otros también para ser miembros de mesa.

Sin embargo, todavía hay personas que desconocen o no recuerdan su local de votación. Para ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado una plataforma para que los votantes vean si figuran como miembros de mesa y sepan a dónde ir a votar.

¿Cómo saber cuál es mi local de votación?

Ingresa a https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/

Coloca tu número de DNI

Presiona en consultar

Podrás ver tu local de votación y la dirección del mismo. Así también, conoce si eres miembro de mesa.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

Para consultar si eres miembro de mesa, dale click a este ENLACE. Luego, escribe tu número de DNI y dale a consultar. Con ello, conocerás tu local de votación, la dirección de éste y hasta si eres o no miembro de mesa.

¿Cuándo es la segunda vuelta electoral?

La segunda vuelta electoral tendrá lugar este domingo 6 de junio , en el que los peruanos elegirán entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

¿Cuáles son los protocolos para ir a votar?

La ONPE ha dispuesto el uso obligatorio de la doble mascarilla para las personas que asisten a sufragar. Y quienes sufraguen, además, portando un protector facial, no serán impedidos de hacerlo. No obstante, no es obligatorio.

En el caso de las personas que acudan a los centros de votación para desempeñarse como miembros de mesa, así como el personal de la ONPE, sí deberán llevar de forma obligatoria la doble mascarilla y el protector facial.

¿A qué hora debo ir a votar?

Si tu DNI termina en 1 , de 7.00 a. m. a 8.00 a. m.

Si tu DNI termina en 2 , de 8.00 a. m. a 9.00 a. m.

Si tu DNI termine en 3 , de 9.00 a. m. a 10.00 p. m.

Si tu DNI termina en 4 , de 10.00 p. m. a 11.00 p. m.

Si tu DNI termina en 5 , de 11.00 p. m. a 12.00 p. m.

Si tu DNI termina en 6 , de 12.00 p. m. a 1.00 p. m.

Si tu DNI termina en 7 , de 1.00 p. m. a 2.00 p. m.

Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad deberían votar entre las 2.00 p. m. a 4.00 p. m.

Si tu DNI termina en 8 , de 4.00 p. m. a 5.00 p. m.

Si tu DNI termina en 9 , de 5.00 p. m. a 6.00 p. m

Si tu DNI termina en 0, de 6.00 p. m. a 7.00 p. m.

¿Qué pasa si no voy a votar?

Si fuiste escogido como miembro de mesa y no cumples tu función, deberás pagar S/ 220 de multa. Y si además no acudes a votar, deberás pagar ese monto más la multa por no sufragar, según el distrito en que vives.