El debate técnico presidencial 2021 entre los representantes de las candidaturas de Perú Libre y Fuerza Popular se llevará a cabo este domingo 23 de mayo. El evento tendrá como escenario el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja, a partir de las 7.00 p. m., y contará con la transmisión de TV Perú EN VIVO.

Según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la actividad estará dividida en seis bloques con diferentes ejes temáticos de interés nacional. Además, se conoce que tendrá la moderación del politólogo Juan de la Puente.

Una semana después, en el segundo evento organizado por el JNE, el debate presidencial, los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori discutirán sus propuestas de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

¿Cuándo es el debate presidencial 2021 del JNE?

El debate presidencial 2021 entre los candidatos de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, y Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, se llevará a cabo el próximo domingo 30 de mayo en el Aula Magna Simón Bolívar de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), ubicado en la Arequipa.

¿A qué hora es el debate del JNE 2021?

La hora del debate Keiko vs. Castillo EN VIVO en Arequipa entre los aspirantes al sillón presidencial aún no se ha establecido. No obstante, sí quedó definido que la actividad comenzará con la intervención del representante de Perú Libre y culminará con la de la postulante fujimorista.

Debate técnico 23 de mayo

Los representantes del equipo técnico de Perú Libre y Fuerza Popular intervendrán en seis bloques que tendrán los siguientes temas: reforma del Estado; recuperación económica y reducción de la pobreza; salud y manejo de la pandemia; infraestructura, desarrollo regional y descentralización; seguridad ciudadana y orden interno; y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.

El debate técnico presidencial 2021 se desarrollará en el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja, a partir de las 7.00 p. m., y tendrá un formato de diálogo abierto en el intercambio de ideas de los especialistas. El moderador de esta actividad será el politólogo Juan de la Puente.

Debate presidencial 30 de mayo

Los candidatos Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se volverán a encontrar en el debate presidencial 2021 que está programado para este domingo 30 de mayo en Arequipa, en el Aula Magna Simón Bolívar de la UNSA, una semana antes de llevarse a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. La hora aún no está confirmada.

Debate técnico del JNE: participantes y temas

Los elegidos por la lideresa de Fuerza Popular, Fujimori Higuchi, son los siguientes:

José Recoba (Salud y manejo de la pandemia)

Patricia Juárez (Reforma del Estado)

Luis Carranza (Recuperación económica y reducción de la pobreza)

Carlos Bruce (Infraestructura, desarrollo y descentralización)

Fernando Rospigliosi (Seguridad ciudadana y orden interno)

Hernando Guerra García (Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible)

Por su parte, los representantes de Castillo Terrones son:

Hernando Cevallos (Salud y manejo de la pandemia)

Dina Boluarte (Reforma del Estado)

Juan Pari (Recuperación económica y reducción de la pobreza)

Andrés Alencastre (Infraestructura, desarrollo y descentralización)

Avelino Guillén (Seguridad ciudadana y orden interno)

Celeste Rosas (Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible).

Debate presidencial 2021: participantes y temas

El debate Keiko vs. Castillo EN VIVO entre estará dividido en seis bloques, y cada uno de estos tendrá dos preguntas ciudadanas más un mensaje final.

Bloque 1: Perú al Bicentenario

Intervención 1: Perú Libre

Intervención 2: Fuerza Popular

Bloque 2: Salud y Pandemia

Inicia intervención: Perú Libre y luego Fuerza Popular

Pregunta ciudadana 1: Perú Libre

Pregunta ciudadana 2: Fuerza Popular

Mensajes de cierre: Perú Libre y luego Fuerza Popular

Bloque 3: Economía y promoción del empleo

Inicia intervención: Fuerza Popular y luego Perú Libre

Pregunta ciudadana 1: Perú Libre

Pregunta ciudadana 2: Fuerza Popular

Mensajes de cierre: Fuerza Popular y luego Perú Libre

Bloque 4: Educación, ciencia e innovación

Inicia intervención: Fuerza Popular y luego Perú Libre

Pregunta ciudadana 1: Fuerza Popular

Pregunta ciudadana 2: Perú Libre

Mensajes de cierre: Fuerza Popular y luego Perú Libre

Bloque 5: Lucha contra la corrupción e integridad ciudadana

Inicia intervención: Fuerza Popular y luego Perú Libre

Pregunta ciudadana 1: Fuerza Popular

Pregunta ciudadana 2: Perú Libre

Mensajes de cierre: Perú Libre y luego Fuerza Popular

Bloque 6: Derechos Humanos, políticas sociales y atención a la población en situación de vulnerabilidad

Inicia intervención: Fuerza Popular y luego Perú Libre

Pregunta ciudadana 1: Fuerza Popular

Pregunta ciudadana 2: Perú Libre

¿Dónde ver el debate presidencial 2021?

El debate presidencial 2021 organizado por el JNE será transmitido por algunos canales de televisión en señal abierta y plataformas por internet.

TV Perú

Panamericana

América TV

Latina

Canal N

JNE TV (también se podrá seguir EN DIRECTO a través de la transmisión por la página de Facebook)

¿Cómo ver TV Perú EN VIVO?

Movistar TV: canal 7 (SD) canal 707 (HD)

Clavo TV: canal 7 (SD) canal 507 (HD)

DirecTV : canal 197 (SD)canal 1197 (HD)

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones 2021?

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 será el próximo domingo 6 de junio. En esta jornada electoral, donde se enfrentan Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se conocerá quién dirigirá el Perú en el periodo 2021 - 2026.