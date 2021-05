Scott Gimple, director de la serie, confirmó el final de la serie The walking wead, a The Hollywood Reporter: “Han pasado 10 años ‘adiós’; lo que tenemos por delante por venir son historias que contar más allá de The walking dead”.

“Lo que está claro es que esta serie ha sido sobre los vivos, realizado por un elenco apasionado, un gran equipo de escritores, productores y equipos, dando vida a la visión presentada por Robert Kirkman en su brillante cómic, y respaldada por los mejores fans en el mundo” sostuvo Gimple.

¿Cuál es la fecha de estreno de The walking dead temporada 11?

La fecha elegida para estrenar la undécima y última temporada de la serie más famosa de zombies será el 22 de agosto del 2021 y estará compuesta por 24 capítulos que se emitirán en tandas de ocho episodios.

¿Cuál es el elenco de The walking dead temporada 11?

Los actores que regresarán en esta última temporada son Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Ezekiel (Khary Payton), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rosita Espinosa (Christian Serratos), Padre Gabriel Stokes (Seth Gilliam), Magna (Nadia Hilker ), Lydia (Cassady McClincy) y Yumiko (Eleanor Matsuura).

¿Qué pasará en The walking dead temporada 11?

Según la propia producción de la exitosa serie, tendrá algo de acción que no se parecerá a nada que la gente haya visto antes. “Siempre estamos tratando de superarnos creativamente, brindarle a la gente una experiencia cinematográfica realmente divertida, al tiempo que somos fieles a los personajes que la gente ha llegado a amar”, expresó Angela Kang una de las escritoras.

“Los susurradores alcanzaron un cierto tipo de alcance, escala y épica, pero la próxima historia que vamos a abordar tiene una versión diferente. No vamos a repetirnos con el tipo de historia que estamos haciendo, pero todavía habrá mucha diversión, sustos, horror y acción”, señaló la también editora de la serie.

¿Regresará Rick en The walking dead temporada 11?

Por el momento la cadena que produce la serie, AMC no ha hecho referencia, ni hay filtraciones oficiales. Pero al parecer, la suerte está echada para el icónico personaje; el intérprete de Rick, Andrew Lincoln, dijo a SFX lo siguiente:

“Al principio, no le echaba mucho de menos porque fue un final genial para mi historia en la televisión”. También explicó que no sabe si regresará al programa, ya que aún no se encuentra listo para volver, aunque afirmó: “Podría decir que sí he echado de menos a Rick, es un personaje magnífico y me encanta ser Rick”.

¿Qué es The walking dead?

The walking dead es una serie de televisión estadounidense de horror posapocalíptico de AMC basada en la serie de cómics homónima de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard, que narra las vidas de un grupo de sobrevivientes que está siempre en movimiento en busca de un hogar seguro durante un apocalipsis zombi.