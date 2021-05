El jueves 13 de mayo se dio a conocer que la Federación Peruana de Fútbol y el Ministerio de Salud (Minsa) habían llegado a un acuerdo para inmunizar a los seleccionados peruanos con dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 antes de su participación en la Copa América 2021.

La noticia no tardó en generar la indignación de diversos sectores al no respetar el plan de vacunación establecido por el Estado peruano, que prioriza a adultos mayores y a personas dentro de los grupos de riesgo. No obstante, horas después de conocida esta noticia, el propio ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó que este acuerdo quedaba suspendido.

Aquí repasamos los detalles del cuestionado y fallido primer intento de inocular a los integrantes de la selección peruana de fútbol.

¿Qué pasó con la vacunación de la selección peruana de fútbol?

Durante la mañana del 13 de mayo, el diario Líbero reportaba que la Federación Peruana de Fútbol había acordado con el Minsa la aplicación de 500 dosis de la vacuna de Pfizer para los jugadores del conjunto nacional y los miembros del comando técnico.

Originalmente, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) había conseguido un lote de 50.000 dosis de la vacuna de Sinovac para inmunizar a todos los participantes de la Copa América 2021 —programada para disputarse en Argentina y Colombia—, a varios otros jugadores de las ramas masculina y femenina, técnicos y colaboradores.

Conmebol adquirió un lote de 50.000 dosis del fármaco de Sinovac contra la COVID-19. Foto: AFP

En un comunicado emitido el jueves 29 de abril, el ente rector del fútbol continental indicó que las dosis serían entregadas a las federaciones nacionales para que las distribuyan entre sus asociados. Sin embargo, la vacuna de Sinovac aún no ha sido homologada por el Ministerio de Salud peruano.

La campaña de vacunación con Pfizer estaba pactada para iniciar este jueves 13 en las instalaciones de la Videna. El citado diario afirmó que los futbolistas Martín Távara, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra y Alex Valera se presentaron al lugar.

No obstante, cerca de las 12.00 p. m., el ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó a la estación RPP que el acuerdo de inmunización quedaba detenido. La nueva fecha de aplicación de las dosis para los seleccionados se definirá tras una reunión que involucra al Comité de Ética.

Alrededor de las 4.00 p. m., el Minsa emitió un comunicado en el cual explicaba que la solicitud de vacunación a la delegación peruana fue cursada mediante el oficio N.º 157-FPF-2021. Dicho pedido, indicó, fue presentado al Comité Consultivo de Alto Nivel para ver si reunía “los criterios normativos y éticos aprobados”. “Por lo tanto, la solicitud de la Federación Peruana de Fútbol se encuentra en evaluación”, refirió.

Sin embargo, el comunicado también resaltó que, “ según información de la Conmebol, la vacunación no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones ” .

El Minsa aseguró que el pedido de la FPF está "en evaluación". Foto: Minsa

¿Quiénes iban a ser vacunados con las dosis de Pfizer?

El acuerdo contemplaba la vacunación de todos los jugadores del torneo local que fueron incluidos en la lista preliminar de 50 para la Copa América. Los futbolistas que militan en la MLS y otros campeonatos internacionales ya fueron inoculados por sus respectivas ligas.

También se esperaba inmunizar al comando técnico del conjunto bicolor, encabezado por Ricardo Gareca, así como a fisioterapeutas, asistentes de utilería y personal administrativo de la delegación. El propósito era que todo el plantel estuviera inoculado antes del viaje a Cali, programado para el 14 de junio.

El plan era inmunizar a todos los jugadores locales de la lista preliminar de 50, al comando técnico y al resto de la delegación. Foto: FPF/referencial

¿Qué dijeron la Defensoría del Pueblo y la Contraloría?

A través de redes sociales, la Defensoría del Pueblo solicitó explicaciones al Minsa sobre el acuerdo con la Federación. “Aunque se haya suspendido, recordamos que dicha vacunación no está contemplada en el Plan Nacional de Vacunación”, manifestó el organismo en su cuenta de Twitter.

“Al ser un bien escaso, la vacuna debe ser priorizada para quienes presentan un mayor grado de vulnerabilidad de la enfermedad o tienen más riesgo de morir. Brindar un recurso escaso a personas que no están en grave riesgo implicaría un perjuicio al proceso de vacunación”, agregó.

La Defensoría pidió explicaciones sobre el acuerdo al Ministerio de Salud. Foto: Defensoria_Peru/Twitter

La Contraloría General de la República también demandó información sobre el tema a las autoridades sanitarias. “En el Documento Técnico: Plan Nacional Actual de Vacunación contra la COVID-19, no se advierte disposición que habilite la vacunación al grupo profesional citado (la selección peruana de fútbol)”, precisó en un oficio dirigido al ministro Óscar Ugarte.

“Al respecto, apreciaremos se sirva disponer a quien corresponda nos remitan la información documentada relacionada a la supuesta vacunación del personal de la Federación Peruana de Fútbol; asimismo, teniendo en cuenta los plazos perentorios de nuestra labor, agradeceré que el presente requerimiento sea atendido con carácter de urgente a más tardar el día 14 de mayo de 2021”, agregó la institución.