Janick Maceta será la representante de Perú en el Miss Universo 2021, el certamen de belleza más grande del mundo, que se realizará este fin de semana en Florida (Estados Unidos). La joven de 26 años, graduada como ingeniera de sonido y con experiencia televisiva, es una de las 74 candidatas a heredar el título de la sudafricana Zozibini Tunzi.

Con su voto, el público peruano podrá ayudar a Maceta a posicionarse entre las 21 postulantes más destacadas del evento, que celebra a las mujeres de todas culturas que hayan impactado positivamente en sus países. Aquí te explicamos cómo votar por ella.

¿Cuándo es el concurso del Miss Universo 2021?

La edición 69 del Miss Universo se llevará a cabo este domingo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de la localidad de Hollywood, Florida.

¿Cómo votar por Janick Maceta por el Miss Universo 2021?

Si quieres ayudar a la representante peruana en su postulación a la corona de Miss Universo 2021, sigue estos pasos:

Descarga la app Miss Universe Official en este LINK

en este LINK Entra a la pestaña delegates

Busca la opción Miss Universe Perú

Pulsa en la pestaña vote for Perú now y listo.

¿Quién es Janick Maceta?

Janick Maceta del Castillo, de 26 años, llega a esta edición de Miss Universo en su condición de ganadora del Miss Perú 2020. La modelo e ingeniera de sonido trabaja en el estudio Manhattan Center de Estados Unidos, donde fue parte del staff de producción de piezas musicales como West side story o discos como los de Tony Bennet, Lady Gaga y Akon.

La también cofundadora de la empresa Record Label Top of New York cuenta con la ONG Little Heroes Perú, que apoya a los niños que han sido o son víctimas de violencia sexual.

Maceta tiene experiencia en certámenes de belleza, pues participó en el Miss Tourism World 2018, donde terminó segunda, y en el Miss Supranational 2019, del cual fue tercera finalista.

Janick Maceta integró el staff de producción de discos como los de Tony Bennet, Lady Gaga y Akon. Foto: janickmaceta/Instagram

Janick Maceta en Esto es guerra

El público seguidor de Esto es guerra también recuerda a Janick Maceta por su participación en el sintonizado reality de América Televisión en 2018, donde compitió en el equipo de los ‘Leones’ y, luego, en el de los ‘Retadores’. La modelo también ha formado parte de otras producciones televisivas y cinematográficas.